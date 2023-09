Creó alfajor vegano y hoy vende un millón por año

La increíble historia tiene como protagonista a Lucía Mariño, una berazateguense que cuando todavía era una niña tomó una decisión poco común para la época, que cambió su vida para siempre. Fue a los 12 que decidió no comer más carne ni derivados de animales y ser vegana, bajo el apoyo de su madre, María del Carmen, que la aconsejó en todo momento. Pero todo fue más allá y forjó algo totalmente impensado.

Es que hoy ya tiene 27, pero 15 años atrás, cuando cambió sus hábitos de alimentación, la información era escasa y los menús eran extremadamente acotados, sumado a que el desarrollo de la cocina de este tipo no se asomaba ni por poco a lo que es en la actualidad. A raíz de eso, quiso transformar una golosina argenta típica y poco a poco lo pudo lograr.

"¿Por qué no poder veganizar un producto como el alfajor, tan característico en Argentina, pero hacerlo sin ingredientes de origen animal?", sostuvo la joven.

A partir de allí, hizo una mínima inversión de mil pesos para comprar un paquete de harina y un kilo de chocolate para bañar los alfajores y, con las ganancias, que ascendieron a cuatro mil, compró una batidora chica industrial. Nunca imaginó que el proyecto pudiera explotar y que, 15 años después, estaría vendiendo un millón de alfajores por año.

"Hace diez años la palabra veganismo prácticamente no existía y en las dietéticas tampoco se sabía demasiado del tema. Entonces yo entraba, insistía en lo importante que sería tener un rinconcito con productos veganos... Me tomaba el tiempo para explicar, pero no obtenía el interés deseado", indicó la empresaria, que comenzó vendiendo en las calles de Berazategui, donde hoy tiene su fábrica. La misma la instaló en su casa, tras hacer las remodelaciones necesarias.

Todo repuntó con los años y se metió en mercados impensados, formando su fuerte en las redes sociales (@unrinconvegano). Así es que en mayo de este año exportó por primera vez a Estados Unidos.