Declararon culpable a policía que mató a su ex pareja y al novio de ella

La decisión de un jurado popular recayó sobre Ramón Mierez, que se desempeñaba en la División Narcotráfico de la Bonaerense. El martes el Tribunal Oral 4 determinará la pena que le corresponde.
Los doce integrantes de un jurado popular declararon culpable por unanimidad a un ex integrante de la División Narcotráfico de la Policía Bonaerense por femicidio de su ex pareja y el homicidio de su nuevo novio en la localidad de Juan María Gutiérrez, Berazategui, en 2021. La totalidad de los ciudadanos consideraron que Ramón Mierez fue responsable de las muertes de Laura Figueroa y Lucas Saavedra, quienes fueron alcanzados por las balas que ejecutó con su arma reglamentaria.
Igualmente, si bien su culpabilidad fue dictaminada, recién el martes se conocerá el tiempo que permanecerá tras las rejas, que se estima que será prisión perpetua, a partir de la decisión que lleve a cabo la jueza Desirée De Líbano Elorrieta, del Tribunal Oral 4, en una audiencia de cesura. El jurado popular, con respecto al deceso de Figueroa, lo halló culpable de homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género y cometido con arma de fuego (femicidio); mientas que por la pérdida de la vida de Saavedra, sostuvo que cometió el delito de homicidio agravado por alevosía y cometido con arma de fuego. El debate oral se extendió durante dos jornadas en las que declararon múltiples testigos convocados por las partes.
El hecho ocurrió el 6 de noviembre de 2021, alrededor de las 15.20, en la calle 416, a escasos metros del Camino Centenario. Allí, Laura Figueroa y Lucas Saavedra se encontraban dentro de un automóvil cuando Mierez los sorprendió con una emboscada a bordo de una camioneta Peugeot Partner negra. Sin murmurar, se bajó del rodado y abrió fuego directamente contra ellos. A pesar de que intentaron escapar bajándose del auto, fueron alcanzadas por la ráfaga de disparos en plena calle: Saavedra falleció a pocas horas después del ataque en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. En tanto, si bien Figueroa logró resistir, agonizó durante 37 días y murió el 13 de diciembre.
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