Declararon culpable a policía que mató a su ex pareja y al novio de ella

Igualmente, si bien su culpabilidad fue dictaminada, recién el martes se conocerá el tiempo que permanecerá tras las rejas, que se estima que será prisión perpetua, a partir de la decisión que lleve a cabo la jueza Desirée De Líbano Elorrieta, del Tribunal Oral 4, en una audiencia de cesura. El jurado popular, con respecto al deceso de Figueroa, lo halló culpable de homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género y cometido con arma de fuego (femicidio); mientas que por la pérdida de la vida de Saavedra, sostuvo que cometió el delito de homicidio agravado por alevosía y cometido con arma de fuego. El debate oral se extendió durante dos jornadas en las que declararon múltiples testigos convocados por las partes.