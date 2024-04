Defensa y Justicia jugará un partido copero sospechado de apuestas deportivas

Después de que el campeonato tenga su bautismo para todos los grupos, en la Zona A comenzará la segunda y ya trae consigo una fuerte polémica que despertó la atención en el mundo del fútbol.

"Me pasó algo malo ayer (domingo). Recibí una llamada, me ofrecieron 5 mil dólares por sacarme una amarilla, le dije que no", afirmó ante los medios de su país, mientras que continuó el relato: "Después me dijeron que me iban a dar 10 mil dólares y volví a decir que no porque eso no va con mi carácter".

Los abogados del conjunto que visitará mañana Florencio Varela ya tomaron cartas en el asunto, pero lo cierto es que la sospecha aumentó su rigor por los comentarios de las redes sociales y el encuentro tendrá una atención especial, más allá de quién gane para quedar en la cima del grupo. Vamos a investigar si hay más jugadores que han sido sujetos a estas llamadas. Vamos a hacer nuestras denuncias a Conmebol", explicó Marcelo Ortíz, colegiado de Always Ready.

En cuanto a la planificación del Halcón, el entrenador Julio Vaccari tendrá una buena noticia por delante: Kevin López se sumó ayer al grupo y está a disposición para formar parte de la lista de convocados.

A su vez, la recuperación de Kevin Gutiérrez, una de las figuras de la última campaña del Verdeamarillo también transita un buen rumbo y más pronto que tarde volverá a calzarse la camiseta titular.

Por último, la operación de Gastón Togni se realizó con éxito y ya comenzó su periplo de recuperación, que le demandará alrededor de ocho meses para volver a competir dentro de una cancha.