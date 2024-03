Denuncian que dos jóvenes con un pitbull y dos galgos salen a matar gatos en Hudson

Se trata de un lamentable caso que tiene como protagonistas a dos muchachos, que en actos de perversidad y maldad, encuentran su diversión atacando mascotas a sangre fría e incitando a que sus perros hagan lo propio. Muchas familias que perdieron a estos seres en manos de los mencionados atacantes repudiaron lo sucedido en redes sociales y sostienen que estas prácticas las vienen llevando a cabo desde hace mucho tiempo, aunque no los pueden frenar. Para colmo, los conocen y saben dónde viven.

El ataque con el que todo salió a la luz se produjo en la intersección de las calles 54 y 152, durante la madrugada. En las imágenes compartidas que quedaron en las filmaciones de seguridad y según el testimonio de quienes viven en el barrio y sufrieron al respecto, son dos jóvenes que salen con un pitbull y galgos específicamente a matar gatitos indefensos que están por la vía pública y que muchas veces pertenecen a alguna vivienda.

A los agresores se los puede ver claramente incitando a sus canes a atrapar a los otros animalitos. De hecho, cuando logran que los empiecen a morder, ellos van y los patean en el suelo hasta que los dejan sin vida. Esto generó desconcierto y una vecina del vecindario de ellos, en las inmediaciones de Barrio Bustillo, en 147 y 49 A, indicó que es una práctica recurrente de parte de estos.

Según el testimonio de la mujer, los galgos utilizados son robados y los utilizan especialmente para la caza. Son maltratadores y los tienen en muy mal estado, desnutridos y no descartan que los lleven a las carreras clandestinas.

Los relatos de víctimas tuvieron gran repercusión y muchas personas que pensaron que habían perdido a sus gatos, se toparon con la triste noticia de que podrían haber sido asesinados por estos salvajes. Así lo comentó un vecino la zona por la cual circulan los atacantes.

“A mí me desapareció mi gata hace una semana y la estamos buscando. Cuando vi el video casi se me sale el corazón. Quisiera pensar que está bien y que no le pasó nada y que va a volver a casa o que la tiene alguien”, indicó con muchísimo pesar.

Los damnificados hicieron las respectivas denuncias y esperan que las autoridades tomen la posta para sancionar a los violentos y que le quiten también la tenencia de sus perros, que a simple vista se ven maltratados y descuidados.