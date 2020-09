Desgarradora carta de la filicida de Berazategui

"Ella tenía temor de que su ex pareja le saque los niños", reveló a El Quilmeño la fiscal Gabriela Mateos, quien trabaja desde ayer al frente de la causa para establecer cuál fue el móvil del "doble homicidio calificado por el vínculo", cargos con los que imputó a Celeste Villalba, de 23 años.

Asimismo, la doctora Mateos -titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de Berazategui- analiza el contenido de la misiva, ya que Villalba también acusa a sus padres de querer separarla de sus hijos.

"Hice esto porque estuve sufriendo muchas humillaciones y soy una vergüenza de persona", escribió la filicida. "Yo quería estar con mis hijos para siempre, pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones, violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter (su ex pareja y padre de los chicos). Mis hijos me dieron un amor inexplicable, yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy", agregó en el texto.

Violencia de género

La fiscal del caso indagará hoy a Villalba para intentar obtener más información sobre los hechos. Con la declaración tratará de comprender qué la motivó a tomar esa drástica decisión. "Hay un trasfondo de violencia de género y de conflictividad entre las dos familias", explicó la funcionaria del ministerio público, quien analiza distintas denuncias cruzadas tanto de la mujer hacia su ex y de éste contra los padres de la imputada.

Asimismo, Mateos detalló que la joven "recibía asistencia psicológica desde junio en el CIPAV (Coordinación Integral de Prevención y Asistencia a las Violencias)". "Las especialistas del municipio de Berazategui que trabajaron con ella me transmitieron que no manifestaba síntomas de un desorden psicológico que hiciera suponer una reacción de tal magnitud", subrayó la fiscal, quien, además, consideró que Villalba, por haber escrito la carta, "era consciente de la criminalidad de sus actos".

Pidió perdón

En el texto de la carta, Villalba también intentó disculparse. "Perdónenme, yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz, pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname Ian (su hermano) por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo", añadió. "Soy una basura y débil, no puedo soportar mucho tiempo las burlas de la gente y no quería que mis hijos sufran lo mismo y peor", concluyó en el texto.

Las dos víctimas, un nena de 2 y una niña de 6 años, fueron asesinados ayer en una casa de la calle 127 número 4756, donde vivían con su madre y los padres de ésta.