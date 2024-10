Detuvieron a sujeto que vendía cocaína en un kiosco a metros de un colegio a los alumnos

La situación generó bronca durante muchísimo tiempo, ya que el sujeto no distinguía entre sus clientes y no le importó romper barreras para ofrecerles estupefacientes a los más jóvenes. Es por eso que, al enterarse los mayores lo que estaba pasando con sus hijos, acudieron sin dudarlo a la seccional correspondiente y así los uniformados pudieron actuar con velocidad para que este no se siguiera saliendo con la suya. El resultado fue positivo y marca un serio precedente en todo el distrito.

Ocurrió en un local comercial que funcionaba como un kiosco, situado en la calle Pilcomayo al 600, dentro de la Villa Itatí en Bernal Oeste. Allí vivía y “trabajaba” un hombre de 36 años, que estaba a tan solo 150 metros de la Escuela Secundaria María Magdalena Reniero, ubicada en Acceso Sudeste 822. Sin embargo, no solo vendía gaseosas y alfajores a los estudiantes y también a los vecinos, sino que también les daba clorhidrato de cocaína envuelto en nylon.

Agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de Quilmes allanaron durante la madrugada su vivienda y desbarataron su búnker narco. Le secuestraron más de 130 envoltorios con un polvo blanco que tras la prueba de orientación se confirmó que era cocaína, un arma de fuego con la numeración suprimida, balanzas para el pesaje de la sustancia y elementos para el fraccionamiento de la misma.

Todo fue gracias a las denuncias de los allegados a la comunidad educativa, quienes pudieron empezar a “limpiar” la zona para que sus hijos acudan a clases con normalidad y se alejen de las sustancias que les arruinan sus vidas.

Trabaja en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 20 del Departamento Judicial de Quilmes, para determinar el futuro del detenido y la sanción que recibirá por todo el daño causado. El caso fue caratulado como “Tenencia de estupefacientes para su comercialización” y se recopiló gran cantidad de pruebas.