Florencio Varela: denunció 19 veces a su ex y ahora teme que la mate

Se trata de Betiana Correa, una joven de 38 años, que, el 18 de enero, recibió una última y feroz golpiza por parte del padre de sus dos hijos mellizos de 4 años.

Este, también de 38, la tomó del cuello, le mordió el labio, de tal manera que le arrancó un pedazo, y le pegó con los puños dejándola inconsciente delante de las criaturas.

El hecho provocó que publique el caso a través de las redes sociales ya que consideró que “la Justicia espera que él me mate para que lo meta preso” al tiempo que fue tajante a la hora de remarcar: “No entiendo como las autoridades no hacen algo, ya realicé 19 denuncias. Mi ex pareja me sigue amenazando. No les importa tampoco que tenga una orden de restricción y yo un botón antipánico”.

Fueron 6 años en el que la mujer enfrentó duras golpizas y amenazas por parte del acusado.

“Siempre me decía que ‘andaba con otros’, este es un tipo enfermo de celos y machista”, puntualizó. También, subrayó que él utilizaba a los hijos que tienen en común ya que afirmaba que era el único sostén de la familia porque “trabajaba y yo no”.

Si bien el caso estalló en las redes ese mismo 18 de enero, Betiana decidió mudarse, el primer día de 2019, hacia una vivienda del barrio San Jorge junto a sus pequeños, lugar del cual se tuvo que ir momentáneamente luego del ultimo ataque.

“Él se molestó cuando se enteró que yo me iba de la casa que era de su propiedad. No se bancó mi libertad. Ahora yo estoy dispuesta a no seguir bancándome sus golpes e insultos. Antes lo hacía porque pensaba que mis hijos tenían que comer gracias a su trabajo”, recalcó.

Posteriormente, destacó que el lunes fue al Juzgado Nº10 de Varela para solicitar “una custodia policial permanentemente en mi casa, pero no me recibieron. Esto me hace descreer en nuestras autoridades”.