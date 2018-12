Florencio Varela: el comedor Pekes Carolina necesita ayuda

La entidad social se mantiene gracias a las colaboraciones de algunos voluntarios, el aporte de la Provincia (que envía mercadería para 200 niños) y, fundamentalmente, al esfuerzo económico y de trabajo de un matrimonio que fundó el lugar.

“Tratamos de alimentarlos con una dieta balanceada pero no nos alcanza lo que tenemos”, aseguró Graciela, titular del comedor. Además, contó que entregan bolsones de comida “a los niños con desnutrición, los abuelos y las personas con discapacidad”, que tienen una maestra que hace apoyo escolar y que allí realizan actividades como yoga y manualidades.

ADEMÁS:

Florencio Varela: Circo Criollo para cerrar los talleres municipales

Como el espacio físico no es suficiente para todos, Graciela y su esposo -que es maestro mayor de obra- decidieron construir un primer piso, que no sólo albergue a los asistentes sino que pueda funcionar como guardería para las familias trabajadoras en el barrio y como aula para aprender oficios. “Queremos generar trabajo para que las personas no dependan del comedor”, afirmó la mujer, quien -en ese sentido- reveló: “Hago todo esto por los chicos que, después de tantos años, ya son como mis hijos”.

Algunas de las cosas más útiles que requiere Pekes Carolina son carne y pollo,verduras, lácteos y garrafas, además de materiales de construcción como arena, cal, cemento y piedras.