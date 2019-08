"No caigo todavía en la vorágine de lo que es ganar una medalla de oro".

El protagonista se sinceró en diálogo con POPULAR y revivió la noche gloriosa en la que la Selección Argentina logró la presea principal en el certamen que se desarrolló en Lima, a los mandos de Fernando Batista. "Sigo sin poder procesar lo conseguido. Es un gran logro y la verdad que hace un año no me imaginaba todo esto que me está pasando. De todos modos, para eso trabajo todos los días intensamente. Siempre estoy para cuando lo requieran", afirmó.

La experiencia en la Villa Panamericana de Perú fue satisfactoria, porque Aliseda cumplió sus sueños: "Sin dudas que viví días geniales.Disfruté de cada jornada con los chicos del plantel y se formó un lindo grupo, me llevé amigos. Además, todos los deportistas me sorprendieron, por la dedicación que tienen y la entrega que mostraron en sus disciplinas. Esto contagió al grupo y nos dio mucha fuerza".

Creer y seguir creyendo es la clave de cumplir las metas, así que el pibe del Verdeamarillo se ilusiona con una presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Siempre pienso en eso, y más por el orgullo que me dio y me da vestir la camiseta argentina, que es la más linda. Trabajaré con todo para que sigan llegando cosas buenas, y el desafío viene lindo ahora en mi club. Quiero ayudar y aportar mi granito de arena al despegue de Defensa", cerró.