La difícil situación económica del país generó que varios corredores hicieran eventos para asegurar la cobertura de los gastos, tal el caso de Faggiano, quien realizó una peña para recaudar fondos, sin descuidar su propia puesta a punto y la del vehículo: "Entrené en el kartodromo de Ciudad Evita, que me ayuda mucho. También influye en mi carrera el curso de guardavidas, porque me da ritmo físico. En cuanto al auto, buscamos encontrar la solución del motor, que nos está haciendo parir desde comienzo de campeonato, y como se cambió el motorista, no hubo tanto tiempo para experimentar".

Sobre este eje, el varelense amplió en diálogo con POPULAR: "El chasista Di Giorgio trabaja muy bien en el sector, haciendo que pueda compensar la falta de motor que tenemos. Intentaremos revertir la racha con todo en la segunda mitad de año, porque tenemos con que ir a pelearles a los demás".

Asimismo, dio detalles de la dura lucha que afronta para llegar económicamente a cada competencia: "Es complicado, porque no todos pueden. Mucha gente se ha acercado para dar una mano, así que estoy más que agradecido. Y lo que más me llamó la atención es que muchos no son del ambiente motor, y que me hayan dado su apoyo es genial. Lo valoro y lo aprecio, porque actualmente el automovilismo no es tan reconocido como en tiempos anteriores y que pase esto, más conmigo en especial, sinceramente me alegra muchísimo".