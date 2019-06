A la salida de Sebastián Beccacece se sumaron las de Alexander Barboza, Lisandro Martínez, Matías Rojas, Ciro Rius, Domingo Blanco, Gastón Togni y recientemente Leonel Miranda, quien partirá a préstamo a los Xolos de Tijuana, donde juega el uruguayo, ex Verdeamarillo, Ignacio Rivero.

El responsable de los destinos del Halcón, desde hace 25 años, hizo referencia al tema éxodo y aclaró que la salida de Barboza se produjo porque no se le puede renovar el préstamo: "Debe volver a River y ahora será una cuestión de ese club negociar al jugador. Defensa y Justicia ya no tiene más nada que ver, así que en Núñez estudiarán las propuestas que le lleguen a Alex. Buscan colocarlo en otra entidad. Y en cuanto a los demás, entendemos que fue difícil sostener la base".

El presidente también sostuvo que respecto de "las incorporaciones se charlarán con el DT a su momento" y remarcó que no han tenido contacto con ningún jugador para venir: "Por ahora no hemos hablado con nadie y no se iría ninguno más. Reforzaremos cuando ya tengamos en claro qué futbolistas necesitará el cuerpo técnico".

Lemme también hizo referencia a la elección de Soso como DT, en pos de continuar la dinastía "bielsista" que desarrolló en los últimos 5 años: "Mariano (Soso) daba con todas las expectativas que nosotros pensamos y ojalá lo podamos plasmar no solamente nosotros, sino desde el cuerpo técnico y los jugadores. Siempre miramos esa idea".

En cuanto a Miranda, se despidió de los hinchas en Twitter con estas líneas: "Es difícil irse y más de un lugar donde se es feliz, así me sentí estos 3 años en el club. Feliz como nunca lo fui adentro de una cancha. Quisiera agradecerles a toda la gente de Defensa, del primero al último, y por estos años hermosos".