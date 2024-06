Gastón Leiblich anunció su regreso al Mariano Acosta, luego de tres años en Italia

El jugador quilmeño Gastón Leiblich anunció su regreso al Mariano Acosta, luego de tres años en el handball de Italia, entre los cuales se repartió en San Vito Marano y Metelli Cologne, con grandes actuaciones y con faceta de goleador. "Cada año me costó un poco más estar lejos de casa y no me dan ganas de seguir otra temporada más en Europa. Es duro estar lejos de la familia", señaló el protagonista en diálogo con este medio.