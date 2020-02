La actriz quilmeña Mónica Driollet compite por los Estrella de Mar

La artista residente en Bernal, que competirá junto a sus colegas Julieta Carrera y Malena Rolón, forma parte del elenco de la obra "Las Encadenadas", una comedia dramática con elementos de suspenso que fue escrita y es dirigida por Juan Mako, que se puede ver los domingos en la sala Nachman del Teatro Auditorium y que, una vez finalizada la temporada, estará en Capital Federal.

En diálogo con El Quilmeño, Mónica manifestó que se encuentra "muy contenta con la nominación" y consideró que "no lo tomo completamente como un reconocimiento personal, sino que también como un reconocimiento a la obra, que está bien hecha y tiene muy buena recepción en la gente".

Además, comentó que "sinceramente, no me esperaba formar parte de la terna. Es más, yo pensaba que iban a nominar a mi compañera Cecile Caillon. Nosotros, los integrantes de la obra, hacíamos chistes con que íbamos a participar de un premio, no lo considerábamos posible, pero bueno, acá estamos".

Consultada por cómo vive este momento, afirmó, entre risas, que "lo transito como algo divertido" y dejó en claro que "si ganamos, nos vamos a brindar, y si perdemos también lo hacemos".

Sobre sus compañeras de terna, opinó que "son muy buenas actrices, particularmente conozco la trayectoria de Carreras y sé de todo su trabajo. Será algo difícil, pero estoy contenta igual".

Las Encadenadas es una obra de teatro que hace referencia las inundaciones de 1985 en la Ciudad Epecuén centrada en la actualidad donde tiene como protagonistas a dos empleadas de un crematorio y un fantasma.

Finalmente, la actriz contó que nació en "Quilmes Centro y actualmente resido en Bernal. Veo en el partido mucha movida artística que viene desde hace años. Hay muchos teatristas independientes y muchos espectáculos privados".