La intendenta de Quilmes en uso de licencia señaló que “muchas veces en la gestión te tocan cosas dificilísimas y son dolores comunitarios y políticos que una atraviesa. Y a la madrugada, cada vez que en el grupo de emergencias del Municipio me llegaba una situación de un suicidio, la primera pregunta era: ¿la psicóloga ya se contactó con la familia? e inmediatamente preguntar qué pasó y cómo estaba integrada la familia de esa persona, los que quedan. Preguntar por los que quedan”.

“Ya como diputada y con todo el equipo de trabajo de la Legislatura, empezamos a ver cuándo sucedían y cómo sucedían. Y la mayoría eran personas que decidían terminar con su vida en un accidente ferroviario y se tiraban a las vías del tren. Entonces planteamos la cartelería para prevención del suicidio. Número de teléfono, no estás solo. Y que sea al menos una imagen previa a esa decisión”, explicó.

Mendoza enfatizó a continuación: “Es un tema transversal a toda la comunidad. Pero como entendemos a la escuela y a la institución escolar como el ordenador social, un pilar que ordena nuestra sociedad. Lo primero que hay que poder hacer es darle herramientas a quienes son esas referencias para los jóvenes de escuelas primarias y de secundarias, que son los trabajadores de la educación. Así que por eso la pensamos en principio para el ámbito escolar, pero por supuesto es una guía para todos los espacios comunitarios. Que nos permite de a poquito ir conociendo, ir nombrando estas situaciones e ir sabiendo cómo actuar, cómo hacemos para acompañar, cómo hacemos para abrazar”.

“En estos tiempos de tanta pantalla y de manera individual, muchos hablan con la IA y a partir de ahí tratan de atravesar dolores. El hecho de sabernos en comunidad y saber que nos tenemos es importante. Así que confío y tengo fe en la comunidad organizada y en las personas que le ponen el corazón a su tarea”, indicó.

La legisladora remarcó que el objetivo de la Guía es que pueda utilizarse en todo el ámbito escolar, y que en sintonía con la misma presentó un proyecto de Ley que establece la obligatoriedad de la capacitación periódica y continua en materia de “Posvención del Suicidio y Abordaje Integral del Duelo en la Comunidad Educativa" para la totalidad del personal docente, no docente y equipos directivos de los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, en todos sus niveles y modalidades del sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Saintout destacó que "construir comunidad es construir una sociedad donde nadie quede solo. Donde los pibes tengan un lugar al que pertenecer, donde puedan expresarse, compartir sus problemas, sus deseos y construir proyectos de vida”, y añadió que “el cuidado, la organización y los vínculos comunitarios también son parte de la construcción de una sociedad más justa”.

A su vez, reconoció “el trabajo de Mayra por impulsar esta guía desde la Cámara de Diputados. Por poner en agenda una problemática que atraviesa a tantas familias y que muchas veces cuesta abordar. Por escuchar lo que pasa en los barrios, reconocer los problemas y trabajar para construir respuestas. Esta guía es una herramienta concreta en ese camino, y es de mucha importancia para la provincia, y toma relevancia en La Plata, donde la mayor cantidad de muertes entre los jóvenes se produce por suicidio. Y es una oportunidad para trabajar con las familias, para darle voz, escuchar qué pasa, qué podemos aprender de esas familias, porque este es un asunto de toda la comunidad”.

En esa línea, el coordinador de La Casita de los Pibes, José Luis Arana, destacó la importancia del proyecto y agradeció “a las compañeras y organizadores del evento porque me parece justamente que hayan elegido una organización comunitaria para presentar esta guía apuntando a docentes me parece un símbolo muy importante”.

A su vez, Catalina Barría, expresó: “Cuando hablamos de posvención tiene que ver con todas estas acciones posteriores al suicidio. Implica asumir una realidad que es dolorosa pero no nos puede dejar inmóviles para poder realizar todo el acompañamiento que sea necesario a través de la investigación, la comunidad y de la política pública para reducir el impacto de estas muertes en los afectados, y por ende, reducir estas situaciones de suicidio. Y agregó: “Me parece muy importante que hoy estemos presentando una guía de posvención en un ámbito educativo”.

En tanto, Camila Giordano manifestó que “la guía no es una receta absoluta. Es un intento de ordenamiento para situaciones que nos paralizan. Partimos de dos objetivos impostergables: uno es dar herramientas para para poder nombrar al suicidio cuando acontece, porque lo que se nombra se puede empezar a elaborar. Y el segundo, proponer una organización dinámica para la acción escolar en tiempos de la posvención, en corto, mediano y largo plazo, con cuidados propios para cada momento”.

En materia de salud mental, Mayra Mendoza presentó además un proyecto de ley con el objetivo de disponer la instalación obligatoria de cartelería visible con información sobre líneas telefónicas públicas y gratuitas de atención al suicidio, contención psicológica y salud mental en la totalidad de los pasos a nivel y zonas operativas ferroviarias de la provincia de Buenos Aires.

En 2025, Argentina registró un récord histórico de suicidios, por lo que se considera fundamental tomar una iniciativa integral al respecto. Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación son contundentes: 5.209 personas se quitaron la vida durante el año pasado, un 22,6% más que en 2024. Y la tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, por encima del promedio mundial informado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 9,1. Lo preocupa aún más es la aceleración de los casos y que, desde 2023, es la principal causa de muerte violenta en el país. Estuvieron presentes también en la actividad las secretarias de Salud y de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes, Natalia Napoli y Florencia Di Tullio, respectivamente; el secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano; la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, la diputada provincial, Marga Recalde, y su par, Ariel Archanco.