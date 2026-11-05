Paralelamente, prolongados cortes del servicio en tramos de las líneas San Martín y Mitre, y anulación de trenes generales.
Aunque la visita del papa León XIV está cada vez más cerca -arribará el domingo a las 16.30- el esquema completo de los refuerzos en los servicios de Trenes Argentinos aún no fue difundido: aún falta precisiones sobre los servicios de la Línea General Roca (LGR). Y como anticipó este medio, inexplicablemente se cancelarán los trenes generales de las líneas Sarmiento y San Martín, una medida que aparece no prevista, ya que se habían vendido en forma anticipada pasajes para esas fechas.
La empresa estatal acaba de informar que el tren 563 Retiro-Junín no circulará cuatro días: domingo, lunes, martes y miércoles. Y el tren 564 Junín-Retiro, será cancelado el lunes, martes, miércoles y jueves, según se detalló a través de su página, que incluye los pasos para que quienes compraron boletos para esos días puedan solicitar la devolución, y deberán recurrir al transporte automotor, que unirá esos dos puntos cualquiera de esas jornadas sin restricciones.
En la Línea Sarmiento, el tren 151 Once-Bragado no circulará ni el lunes 9 ni miércoles 11; lo hará un solo día, el viernes 13. En tanto el tren 152 Bragado-Once funcionará el martes 10 y el viernes 13. Pero para que lo haga en esa última jornada, el jueves 12 después del mediodía, partirá la formación sin transportar pasajeros desde el Depósito Haedo hasta Bragado. Para quienes utilizan el promocionado servicio diferencial entre Moreno, Merlo, Haedo y Once, el mismo estará disponible el martes 10, jueves 12 y viernes 13. Y desde Once, elo jueves 12 y el viernes 13.
En materia de servicios locales, en todos los ferrocarriles, el lunes -que es feriado nacional-, el martes -feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)- y el miércoles -feriado en la provincia de Buenos Aires- regirá el horario de lunes a viernes hábiles.
En tanto, la Línea Sarmiento será, por razones lógicas -permite acceder a Luján, donde el papa ofrecerá una misa el miércoles 11 por la mañana- la más beneficiada. Contará con cuatro trenes adicionales el domingo -que saldrán de Once a las 19.17, 21.02, 22 y 23.35- y cuatro el lunes a la madrugada -que saldrán de Once 0.21, 1.10, 1.40, 2.33 y 3.19- y cuatro el miércoles a la madrugada -que partirán de Once a las 0.11, 1.02, 1.54, 2.44 y 3.17-.
Además, se dispondrá un fuerte incremento en el servicio de trenes entre Moreno y Luján, pasando de los habituales 13 a 29 el martes, y a 30 el miércoles. Pero en vez de los 54 minutos para cubrir los 31 kilómetros entre ambas estaciones, emplearán 64 minutos, 10 minutos más.
En la Línea San Martín (LSM) habrá refuerzos nocturnos, que en la práctica será restituir el servicio que hasta casi 2 años se extendía hasta pasada la medianoche, y que fue eliminado. Pero en contrapartida, no circularán trenes entre Retiro y Villa del Parque el lunes entre las 7.53 y las 13.16, por lo que los servicios partirán desde Villa del Parque y Caseros. Lo mismo ocurrirá el martes, pero entre las 15.47 y las 21.16.
En tanto en el ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre, el lunes no habrá trenes entre Retiro y Belgrano R entre las 8.01 y las 14.13 (aunque sus vías van junto a las de la Línea San Martín la "ventana" de paralización se extenderá una hora más), y el martes entre las 15.37 y las 23.14, con trenes adicionales a la madrugada, como circulaban hace años. Entre el sábado y el jueves estará cerrada la estación Tres de Febrero "por razones de seguridad".
En la Línea Belgrano Sur (LBS), habrá adicionales entre Sáenz y González Catán: uno el domingo, 2 el lunes, 2 el martes y 1 el miércoles. En tanto en la Línea General Roca (LGR), aún no se difundieron públicamente los horarios de los servicios adicionales.
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