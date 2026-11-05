En tanto, la Línea Sarmiento será, por razones lógicas -permite acceder a Luján, donde el papa ofrecerá una misa el miércoles 11 por la mañana- la más beneficiada. Contará con cuatro trenes adicionales el domingo -que saldrán de Once a las 19.17, 21.02, 22 y 23.35- y cuatro el lunes a la madrugada -que saldrán de Once 0.21, 1.10, 1.40, 2.33 y 3.19- y cuatro el miércoles a la madrugada -que partirán de Once a las 0.11, 1.02, 1.54, 2.44 y 3.17-.

Además, se dispondrá un fuerte incremento en el servicio de trenes entre Moreno y Luján, pasando de los habituales 13 a 29 el martes, y a 30 el miércoles. Pero en vez de los 54 minutos para cubrir los 31 kilómetros entre ambas estaciones, emplearán 64 minutos, 10 minutos más.

En la Línea San Martín (LSM) habrá refuerzos nocturnos, que en la práctica será restituir el servicio que hasta casi 2 años se extendía hasta pasada la medianoche, y que fue eliminado. Pero en contrapartida, no circularán trenes entre Retiro y Villa del Parque el lunes entre las 7.53 y las 13.16, por lo que los servicios partirán desde Villa del Parque y Caseros. Lo mismo ocurrirá el martes, pero entre las 15.47 y las 21.16.

En tanto en el ramal Retiro-José León Suárez de la Línea Mitre, el lunes no habrá trenes entre Retiro y Belgrano R entre las 8.01 y las 14.13 (aunque sus vías van junto a las de la Línea San Martín la "ventana" de paralización se extenderá una hora más), y el martes entre las 15.37 y las 23.14, con trenes adicionales a la madrugada, como circulaban hace años. Entre el sábado y el jueves estará cerrada la estación Tres de Febrero "por razones de seguridad".

En la Línea Belgrano Sur (LBS), habrá adicionales entre Sáenz y González Catán: uno el domingo, 2 el lunes, 2 el martes y 1 el miércoles. En tanto en la Línea General Roca (LGR), aún no se difundieron públicamente los horarios de los servicios adicionales.