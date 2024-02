Marcelo Neira se baja del arranque del TC Platense

Por razones económicas, el piloto de El Pato no estará el 10 de marzo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, pero no pierde las esperanzas de ser parte de la grilla este año.

El TC Platense comenzará el 10 de marzo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y el piloto de El Pato Marcelo Neira no será de la partida, pero no pierde las esperanzas de ser parte de la grilla en 2024. La situación económica del país impide que el volante de la región pueda arrancar el año normalmente, así que pone sus energías en el área presupuestaria para el retorno. "En el auto siempre se está trabajando, se están probando elementos, pero no vamos a comenzar. Aunque sí lo vamos a dejar listo y seguramente en alguna fecha nos reincorporaremos", señaló.