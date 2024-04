Marchesín se trajo un podio de la competencia de la Clase 1 del Turismo Pista

El destacado protagonista de la región empezó en el top 10 y fue escalando posiciones conforme el resto del pelotón cedió tramos. En las series sobresalió y en la final salió desde el séptimo lugar y avanzó hasta el podio, con presión sobre Suárez y Leguizamón.

En diálogo con el sitio oficial de la categoría, el quilmeño indicó: "Estoy muy contento por el resultado porque nos subimos al podio después de sacar adelante un fin de semana que no arrancó de la mejor manera. Los entrenamientos no fueron buenos, pero desde la clasificación en adelante empezamos a repuntar. La premisa era sumar fuerte y así lo hicimos. Igualmente, no nos tenemos que relajar y hay que seguir trabajando para ir a buscar el mejor resultado posible a la próxima fecha en Río Cuarto".