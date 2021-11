Mayra Mendoza junto a Máximo Kirchner en el cierre de campaña del FdT

"Lo que no le perdonan al pueblo de Quilmes es su independencia de haber elegido en 2019 a Mayra. Entre 2016 y 2019 parecía que en Quilmes no había baches, no había inseguridad, que estaba todo bien".

“El intendente Molina nunca levantó la voz para que no les subieran las tarifas, nunca levantó la voz para no endeudarse, nunca levantó la voz para decirle a la gobernadora y al presidente que mire a su pueblo que no podía más".

"Hay que lograr que la vida no le quede tan lejos a la gente, hay que trabajar para que la vida les quede cerca", señaló el hijo de la vicepresidenta.

En relación al préstamo del FMI recordó el desendeudamiento de Néstor quien destacó, puso en valor el esfuerzo y el sacrificio de su pueblo. "La importancia cuando te sacás ese lastre es cuando empezás a construir tu libertad, porque la libertad se construye siempre minuto a minuto, día a día. La libertad es independencia, y la libertad se gana y se construye poniendo el cuerpo".

"Tenemos un gran desafío por delante, hay que tratar de dar vuelta la elección para darles mayores herramientas a Mayra, al Gobernador y al Presidente para poder construir la Argentina como la soñamos", finalizó Máximo Kirchner.

El encuentro se desarrolló en el la sede del sindicato de Luz y Fuerza, en avenida Otamendi e Italia, en La Ribera de Quilmes y contó con la presencia de vecinos, vecinas, militantes y candidatos del FDT Quilmes.