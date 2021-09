Mayra Mendoza repudió declaraciones de Mauricio Macri

“Repudiamos las declaraciones de Mauricio Macri casi planteando que este gobierno se va a tener que ir. Nosotros y todas las fuerzas políticas tenemos que repudiar este tipo de afirmaciones porque desde la llegada de la democracia hemos encontrado una convivencia pacífica a través de las elecciones y del voto popular, y este tipo de afirmaciones nos hacen mucho daño”, afirmó Mendoza.

“A mí me gustaría saber y creo que deberían manifestarse y saber qué piensa por ejemplo (Facundo) Manes de estas afirmaciones; qué piensan también (Diego) Santilli, (Horacio) Rodríguez Larreta, (María Eugenia) Vidal… porque Macri es el jefe de todos ellos; si ellos están de acuerdo con esa mirada y esa postura. Creo que tenemos que llamar a la reflexión, porque no es un ataque de la oposición al oficialismo actual, es un ataque del expresidente Macri a toda la sociedad en su conjunto y es una falta de respeto a nuestro país y a nuestra población. Así que espero que digan algo, porque si no, deben pensar lo mismo”, indicó la intendente.

Consultada sobre otros dichos del ex Mandatario, cuando indicó que “en la Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos”, la jefe comunal de Quilmes señaló que “tiene que ver con una manifestación, con un planteo muy sincero de lo que piensa realmente Mauricio Macri, pero por supuesto que no es propio y es completamente contradictorio a lo que debe ser planteado por un ex Presidente, por quien tuvo la responsabilidad de llevar adelante un gobierno, y obviamente el rol del Estado en ese gobierno iba a ser mínimo o intentaba buscar un Estado mínimo que no regule, que no intervenga, que no recaude, para poder garantizar los derechos que desde el Estado se tiene que garantizar para toda la población y para la población que lo necesita más”.

Todas las fuerzas políticas tienen que repudiar expresiones como las de @mauriciomacri.



Seria bueno saber si @ManesF, @horaciorlarreta, @diegosantilli y @mariuvidal están de acuerdo con la afirmación de su jefe. pic.twitter.com/F9tVvMjZ2N — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) September 3, 2021

“El planteo de Macri de avalar y de promover la evasión fiscal por supuesto que hace muchísimo daño porque nosotros venimos de atravesar una pandemia y si no hubiera sido por la decisión política de Alberto, de Cristina, en el caso de la provincia de Buenos Aires del gobernador Axel Kicillof y cada uno de nosotros, de intendentes e intendentas de cuidar a nuestra población desde el Estado, la verdad que esto hubiese sido un desastre”, agregó.

Y concluyó: “Es fundamental poder tener una victoria y que la mayoría del pueblo nos acompañe para consolidar esto y dejar atrás y decirle en esta elección nunca más al neoliberalismo, a ese proyecto político conservador, de derecha, profundamente antidemocrático y golpista”.