Mayra Mendoza y Alberto Fernández inauguraron obra en Quilmes Oeste

“Inaugurar una obra como la de la avenida Santa Fe que no es meramente un pavimento como tantos que, con apoyo de Provincia y de Nación estamos haciendo en el resto de los barrios, sino que tiene que ver con una arteria principal con una conexión del oeste de estos barrios, que eran barrios olvidados, abandonados invisibilizados también. Y la verdad quiero que sepan mis vecinos y mis vecinas que para este Gobierno Municipal, para el gobernador Kicillof, para el presidente Alberto Fernández, no hay invisibles”, remarcó la jefe comunal de Quilmes.

Y agregó: “Sabemos que hay muchísimo por hacer, hay deudas históricas, hay mucho que reparar pero trabajamos todos los días incansablemente por lograr estas obras que son el reflejo de lo que vamos a seguir haciendo el nuestro municipio. Esta obra, además de más de 20 cuadras que conectan desde avenida Donato Álvarez hasta Camino General Belgrano, conecta siete barrios, de San Antonio hasta San Cayetano pasando por Kilómetro 13, Dos Avenidas, La Paz, Don Virgilio y por Santa Lucía”.

Además, Mayra Mendoza destacó que: “Nosotros en Quilmes no queremos ser una ciudad dormitorio de trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires; el conurbano no puede ser el patio trasero de la Ciudad de Buenos Aires. Con los compañeros intendentes que están hoy aquí, trabajamos para que nuestros vecinos puedan nacer; puedan crecer; puedan desarrollarse; pueden educarse, puedan trabajar en nuestros lugares. Durante los años del gobierno que nos antecedió también se recibieron fondos nacionales, pero la prioridad no era hacer este tipo de obras, sino que era justamente hacer obras y repavimentar avenidas y arterias para llegar más rápido a la Ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver con que hay dos modelos de país: uno que trata de seguir concentrando en la Ciudad de Buenos Aires, y otro que trata de crecer e incluir a los vecinos y vecinas de barrios como éste”.