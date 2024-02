Mendoza criticó la quita de fondos de la Nación a Buenos Aires

“Está quita de fondos a la provincia de Buenos Aires, sumados a los otros fondos como el de Educación y Transporte, sucede porque está vigente el número DNU Nº 70. Tienen que aparecer los senadores nacionales en el recinto para que puedan rechazarlo”, aseguró Mendoza, que acompañó al mandatario bonaerense junto al titular del PJ provincial, el diputado nacional Máximo Kirchner; la senadora nacional, Juliana Di Tullio, además de legisladores nacionales y provinciales de UP, funcionarias y funcionarios de Provincia; intendentas e intendentes, representantes de organizaciones gremiales, políticas y sociales.

La jefa comunal subrayó: “Milei no actúa como un presidente racional sino como un perverso que lleva adelante una venganza por el resultado electoral del conurbano y toda la provincia. No sólo contra un signo político que no es el suyo, sino contra cada municipio y toda la Provincia. Es una conducta irresponsable y violenta contra los ciudadanos que no votaron mayoritariamente al actual presidente. Una decisión totalmente antidemocrática que pone en jaque el sueldo de la Policía y desprotege a la población. Milei hizo campaña en nombre de la libertad, y hoy gobernando la única libertad que avanza es la de morirse de hambre y la de caer en la pobreza”.

Mayra resaltó: “El FOFOFI es para el pago de los salarios de la Policía, fue para la adquisición de nuevos patrulleros, digamos, tiene que ver con la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y Javier Milei está desprotegiendo al pueblo bonaerense con esta decisión, como también lo hizo a los docentes, con la quita del fondo compensador, con la quita del FONID. Así que, como ha dicho el gobernador, esto no es contra un Gobierno Provincial, no es contra Kicillof o una persona en particular, es contra el pueblo bonaerense. Y acompañando al Gobernador y nosotros, cada uno de nuestros municipios, desde el lugar que nos toque, vamos a defender con todas las medidas que estén a nuestro alcance la vida de los habitantes bonaerenses. Y vamos a defender además la representación y la representatividad”.

En este marco, la intendenta señaló que “en Quilmes hemos superado más del 50 por ciento de los votos y los ciudadanos quilmeños no quieren que haya recortes, ajustes y que se frene la obra pública como está sucediendo. Así que, con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, vamos a defender no solamente a nuestro electorado sino a todos nuestros habitantes”.

“Este es un momento de más política que nunca. Lo que acabamos de ver, en unidad, trabajando mancomunadamente, legisladores nacionales como Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Juliana di Tullio, junto al gobernador, a los intendentes, y poner la cara y salir a explicar a cada uno de nuestros vecinos, en las instancias que tengamos, qué es lo que está sucediendo, qué significan estos fondos, qué es lo que se está recortando, y, por supuesto, cómo afecta. Hay una oportunidad en la apertura de sesiones de los concejos deliberantes, donde ahí tenemos que rendir cuentas ante nuestra comunidad, y en mi caso es lo que voy a hacer. De nuestra parte, como intendentes, como autoridades municipales y del gobierno provincial, vamos a expresar ante nuestros ciudadanos cuál es la dificultad que estamos teniendo respecto a las decisiones que toma el gobierno de Javier Milei de desproteger a los bonaerenses y obviamente ver afectada nuestra calidad de vida”, finalizó Mayra.