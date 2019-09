Murió quemada e investigan si fue femicidio o suicidio

Por estas horas, la muerte de Carla Elizabeth García es un verdadero misterio. La reconstrucción de los hechos indica que en la madrugada del martes, cerca de la 1, la mujer discutió con su marido "por celos", luego se encerró en el baño de su casa de Berazategui, se roció con nafta y, finalmente, ella misma se prendió fuego.

Esa fue la versión de su pareja, el padre de sus tres hijos y con quien la mujer mantuvo una relación amorosa desde hace 12 años. Desde el caso de Wanda Taddei, en episodios como este lo primero que se sospecha es un caso de violencia de género, presunción lógica frente a la gran cantidad de mujeres que mueren en el país a causa de este flagelo.

Y el caso de Carla no fue la excepción. "Lo primero que pensé fue en un femicidio", reveló a El Quilmeño un funcionario del Departamento Judicial Quilmes abocado a la pesquisa. No obstante, las pruebas que surgieron hasta el momento no aportan ningún elemento a esta hipótesis.

No hay denuncias previas de violencia de género. Además, la autopsia arrojó que Carla murió de un paro cardiorespiratorio por fallas multiorgánicas que le provocaron las quemaduras, es decir que no tenía signos de otras agresiones físicas sobre su cuerpo. También se comprobó que el bidón de nafta que había en la casa lo habían traído de un taller mecánico al que llevaron a arreglar su auto, donde, para repararlo, tuvieron que vaciarle el tanque de combustible.

Intento previo

A eso, se sumó que la declaración de uno de los hijos de la pareja, el mayor (9 años), coincidió con un dato clave aportado por el marido de Carla. Según consta en el expediente, horas antes del fatal episodio la pareja tuvo una fuerte discusión en la calle y ella se subió a un puente, en la zona del Triángulo de Bernal, desde donde amenazó con tirarse. "Dijo: ‘ahora me tiro’ y mi papá la salvó", fueron las palabras del chico ante un funcionario de la UFI N° 4 de Berazategui.

También fue valorada la declaración de un vecino que acudió en ayuda cuando Carla se prendía fuego. Este hombre colaboró en todo momento y viajó junto a la mujer y su pareja en el mismo auto en que la trasladaron al Hospital El Cruce. Según testificó, mientras Carla se encontraba lúcida, nunca responsabilizó a su marido.

Al margen de las evidencias, familiares de la víctima fatal aseguraron que se trató de un femicidio y exigen que se investigue a fondo. De hecho, aún restan pericias complementarias y la fiscalía adelantó que no se puede desechar la posibilidad de un ataque machista.