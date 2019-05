Integran el grupo Pablo Semeszczuk (bajo y voz), Matias Montini (guitarra y voz), Pablo Arcoraci (batería) y Matías Camy Debat (guitarra), quienes llevan la magia musical del under en la sangre.

Oiga Doña surgió en 1994, tuvo un parate entre 2001 y 2012 y está recuperando su lugar de a poco. Este viernes y el próximo jueves tocará junto a Cuentos Borgeanos y a Masacre, respectivamente. Ambos shows serán en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes Oeste.

En diálogo con El Quilmeño, Pablo destacó que es un "honor para nosotros tocar junto a dos bandas muy importantes del rock nacional como va a pasar hoy y el próximo jueves con Cuentos Borgeanos y Massacre, respectivamente. Ambos shows nos van a servir para mostrarnos ante muchas personas. Por suerte, estamos tocando mucho y creemos que vamos a seguir durante todo el año. Por ejemplo el 28 de junio tocamos en un recital a beneficio".

Asimismo, adelantó que están trabajando en el tercer disco de su carrera. "Tenemos dos álbunes que se hicieron en los 90. Luego, cuando volvimos, hicimos dos EPs de corta duración. Ahora estamos trabajando en un nuevo material, que seguramente será un disco".

Posteriormente, señaló que las canciones de Oiga Doña hablan "cosas que nos pasaron a nosotros mismos" y aclaró que "las canciones de Oiga Doña no abordan temas de la realidad social. No nos dedicamos a putear a nadie porque no es lo que buscamos. No nos gusta prendernos en esa".

Más tarde, destacó el apoyo de la familia en la carrera de la banda. "Nosotros estamos casi promediando los 40 años y estamos casados y con hijos. Por suerte, siempre recibimos el apoyo de nuestra familia. Creo que sin ellos no podríamos hacer nada".