Otra vez Quilmes, Berazategui y Varela castigados por una tormenta

Lo vivido en la noche del martes y ayer por los ciudadanos de los mencionados distritos y sus alrededores fue realmente indescriptible. No solo por el agua que en tiempo récord copó la vía pública y se metió en las viviendas, dependiendo del barrio, sino que además trajo consigo cortes de luz, desvíos en el transporte público y una gran cantidad de personas no pudieron llegar a sus trabajos o estudios. Las imágenes que compartieron a través de las redes sociales son muy tristes y no ven la hora de que el clima dé tregua.

Comenzó con algunas gotas que velozmente se convirtieron en una cortina que paralizó el tránsito y a los transeúntes que iban caminando por la vereda. La misma, en Quilmes por ejemplo y Bernal, hizo que las calles céntricas se inunden y las cubiertas de los vehículos quedaron tapadas. Los desagües colapsaron y las bombas de los pasos bajo nivel trabajaron sin parar para que no quede el paso anegado, como sí ocurrió en otros lugares.

Una de las zonas más perjudicadas fue Solano. Allí, en la tormenta pasada, pudieron mantener el canal del Arroyo Las Piedras sin que desborde. Sin embargo, en las últimas horas, los vecinos mostraron que el paso de los autos y los peatones quedó todo cubierto, motivo por el cual también ingresó a las viviendas que están a un costado.

Por otro lado, en Florencio Varela, a los barrios del fondo no se pudo ingresar, ya que hay muchas calles de tierra que no drenan y eso provoca que las mismas personas no puedan siquiera salir de sus casas. En consecuencia, los camiones que llevan alimentos a los comedores o mercadería, no pueden pasar. El Municipio, por su parte, sostuvo que están sacando agua de lugares estratégicos para llevar algo de tranquilidad, en tanto que las imágenes de las avenidas principales son realmente estremecedoras.

Tanto en territorio quilmeño, varelense y en gran parte de Berazategui, hubo caída de granizo, árboles y pérdidas materiales dentro de las viviendas a raíz de la entrada de agua.

Cabe destacar que muchos barrios quedaron sin electricidad y, para aquellos que no disponían del servicio desde la semana pasada, el problema creció aún más.