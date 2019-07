En diálogo con POPULAR la asistente de Comparone habló del equipo y detalló: "Están muy bien físicamente y a nivel juego, no varió la esencia de lo que se venía viendo recientemente. Los rivales a vencer son muy duros y a ellos se suman Uruguay y Venezuela, los más complicados. Nada será fácil para las Kamikazes y más con una plaza en juego para los World Games".

Brunati fue a fondo y propuso que el conjunto maduró y creció en todo aspecto y sostuvo: "Después de un primer torneo de ensamble de las ex juveniles con las mayores, quizás tengan los roles más definidos y entrenados. En ese sentido estaremos mucho mejor".

El hecho de ser campeonas olímpicas de la juventud en Buenos Aires 2018 no le quita presión ni mucho menos a las Kamikazes y así lo explicó la, también, entrenadora de Mariano Acosta de Don Bosco: "La obligación es permanente, siempre tenemos que ir a los Mundiales. Argentina no solamente puede ser campeón olímpico, sino que necesariamente debe estar en una cita global. Sino, te quedarías fuera del mapa internacional del beach handball y no es lo ideal. Realmente, más allá de la actuación juvenil, en mayores hay que clasificar sí o sí".

Por último, elogió a su jugadora de Mariano Acosta y pupila en Kamikazes, Fiorella Corimberto, quien irá a Brasil: "Es excelente y tiene muchísima explosión. Tiene una recepción de Fly muy buena, en su característica es importante".