Quilmes pone la mirada en repuntar en la Zona A de la Primera Nacional

Necesita amigarse con la victoria el sábado, como visitante, frente a San Miguel. El DT Darío Franco podrá contar con el mismo once que cayó ante el Verde.

Quilmes dio vuelta la página, tras la dolorosa caída ante Ferro por 4 a 1, por lo tanto ahora pone la mirada en repuntar en la Zona A de la Primera Nacional y amigarse con la victoria el sábado, como visitante, frente a San Miguel, en Los Polvorines. El Decano quedó golpeado luego de la inesperada derrota y ahora se enfoca en no perder distancia de los líderes de la categoría, por lo tanto se aferra a las buenas noticias, ya que el once que perdió contra el Verde no tiene lesionados ni suspendidos.