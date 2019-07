Todo se inició en la madrugada del sábado, cuando la librería rodante fue sustraída mientras estaba estacionada en la calle. Su dueña publicó fotos en Facebook con las siguientes palabras: "Me robaron el auto. No sé bien qué escribir, tengo los ojos arrasados de lágrimas de bronca y me tiemblan las manos. Estaba cargado de libros, estacionado sobre la vereda de casa. No tiene seguro contra robo, es modelo ‘92, sólo te dan responsabilidad civil", expuso conmocionada.

ADEMÁS:

Dejó el auto en la costa y se lo llevó la crecida del Río de la Plata

Dentro del auto había quedado "la librería entera, un proyecto no sólo económico sino colectivo". "La lectura como vehículo de nuestras vidas. Estoy desolada", agregó.

El móvil era el utilizado por los "Libros Rodantes" y contenía cerca de 450 ejemplares de variados géneros, de los cuales aproximadamente un cuarto de ellos eran destinados a niños y jóvenes. En el vehículo en cuestión también estaban las tablas y caballetes que la mujer utiliza y muchos otros elementos.

La comisaría 3ra. de Quilmes tomó la denuncia e inició las investigaciones, pero fue vital el llamado de un vecino que alertó a la víctima de que había visto un extraño puesto de libros en Solano, donde no era usual verlo. Así las cosas, la mujer y la policía concurrieron hasta la calle 886, entre 842 y 843, donde efectivamente, sobre una mesa frente a la vivienda estaban a la venta una gran parte de sus libros.

Personal del gabinete operativo de la Comisaría 4ta. de Quilmes realizó el allanamiento y constató que en la propiedad se encontraba además el Fiat 147, al cual le habían cambiado la patente.

Frente a esta situación, fue detenido un joven de 18 años por el robo automotor y los libros fueron restituidos a su propietaria. La Fiscal Ximena Santoro, titular de la UFIJ N° 7 quedó a cargo de la causa penal.