Quilmes sigue con los trabajos y la depuración

Rondina ya dispuso que Ayrton Sánchez no continúe "por cuestiones extra futbolísticas", mientras que los contratos de Fabián Bordagaray y Maximiliano Alanís finalizan el 31 de diciembre y no serían renovados.

Quilmes avanza con los trabajos en los entrenamientos, bajo las órdenes de Sergio Rondina, y por tercer día consecutivo estuvieron los 35 futbolistas, pero no todos trabajaron con pelota, ya que el Huevo dispuso que hagan labores aparte, tales los casos de Fabián Bordagaray, Maximiliano Alanís y Ayrton Sánchez, los cuales ejercitaron con el preparador físico. Todo indica que estos futbolistas y algunos más que todavía Rondina no designó, no serán tenidos en cuenta.