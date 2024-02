Quiso combatir los mosquitos y terminó provocando un incendio en su casa

El insólito episodio tuvo lugar en el barrio El Dorado, del lado oeste de la ciudad, y causó estragos entre los presentes y mucho temor en los vecinos, que se acercaron cuando vieron que el techo de la finca se estaba prendiendo fuego. Es por ello que rápidamente pidieron auxilio a las autoridades para que calmen las llamas y que de ese modo las consecuencias no sean mayores. Pero lo que más llama la atención es el motivo por el cual comenzó tal siniestro y cómo se desplazó en tan pocos minutos.

Ocurrió en las primeras horas del miércoles en la intersección de las calles Lisandro de la Torre y Luis Agote, cuando una familia, harta de los mosquitos, quiso exterminarlos o al menos ahuyentarlos haciendo humo. Para ello, tomaron un maple de huevos y lo prendieron fuego, intuyendo que podría ser una buena idea y que le daría resultado.

Sin embargo, al hacerlo y desentenderse de la situación, no se dieron cuenta que el artefacto quemó sus alrededores y una de las habitaciones se prendió fuego por completo, elevándose hasta la parte de arriba el fuego que no dio tregua durante un largo rato. Inmediatamente, salieron a la calle y llamaron a los Bomberos Voluntarios de Quilmes, que se apersonaron en el lugar con un móvil y cuanto antes pudieron dieron el incendio por finalizado. El temor, de todos modos, quedó en el ambiente.

Decenas de vecinos se acercaron para ver qué sucedía y al enterarse cómo había sido todo desde un principio, no lo podían creer. De hecho, las consecuencias, si bien no fueron terribles y milagrosamente de los presentes no hubo heridos y ni siquiera afectados, fueron duras. Esto se debe a que gran parte del techo de tejas quedó con un vistoso agujero y uno de los cuartos de la vivienda también terminó quemado por completo.

Según explicaron, cada vez que empezaban apagarlo, bajo las tejas quedaban aún pequeñas llamas que revivían el incendio. Los rescatistas lograron reducirlas y lucharon más de media hora.

Las pérdidas materiales fueron grandes, muchísimas pertenencias que se pulverizaron en el siniestro como muebles, ropa, electrodomésticos y demás, pero por suerte no hubo destrozos totales y la estructura de la casa sigue de pie.

Lo cierto es que deja marcado un precedente en medio de la ola de mosquitos, la falta de repelentes y espirales y marca que por más que uno crea que solo el humo los ahuyenta, hay que tener precaución ante todo.