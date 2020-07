Reclaman justicia por muerte de joven varelense

Si bien para los seres queridos y amigos de Leo, tal como lo conocían en Monte Cudine, fue asesinado en forma intencional, para la Justicia nunca lo fue, y ahora mucho menos. Esto se debe a que desde un primer momento el caso fue investigado como "Homicidio en riña", pero ahora fue calificado como "Homicidio Preterintencional". Es decir, que no lo mataron a propósito.

En diálogo con El Quilmeño, Sebastián Mendoza, el hermano del joven muerto cuando iba a buscar a su hija de 8 años, manifestó su desconcierto al señalar que "no entendemos la actitud del juez. Las lesiones que sufrió Leo fueron graves. Sufrió fractura de cráneo, varias costillas rotas y hematomas en el rostro y en la cabeza, y pérdida de líquido de los pulmones, y ahora nos dicen que no lo quisieron matar, es algo que no se puede creer".

Lejos de quedarse con los brazos cruzados, Sebastián adelantó que "estamos hablando con nuestro abogado y vamos a apelar a la medida" al tiempo que informó que "el implicado es un boxeador y según lo que tenemos entendido a mi hermano le pegó dos piñas y luego lo golpeó en suelo. De hecho, mi hermano no tenía lastimaduras en los nudillos y el agresor no tuvo ni un rasguño".

A pesar de que la familia Mendoza y otros allegados ya realizaron una marcha, prevén hacer otra una vez que finalice la cuarentena estricta. "Queremos cuidar a todas las personas que nos apoyan, sabemos que la situación con el coronavirus está muy complicada", señaló.

Con la voz entrecortada por la tristeza, el hermano de Leo lo recordó como "un buen hijo, un buen hermano y excelente padre. Además, fue un gran compañero. No hay nadie que hable mal de Leo en Monte Cudine. Todos te van a decir lo bueno que sea. No entendemos bien por qué lo mataron, él no se merecía eso".