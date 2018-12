Refugio ya piensa en lo que será el 2019

Con distintas influencias, entre las que se destacan bandas como Nirvana, Soundgarden y Food Fighters, el grupo de rock quilmeño se encuentra integrada por Martín Delvalle en voz y guitarra, Ariel Rossiano en primera guitarra, Rodrigo San Martín en bajo y Martín Silvero en batería.

En diálogo con El Quilmeño, Martín consideró a 2018 como “un año muy bueno, donde pudimos presentar nuestra primera producción artística llamada Estar de Pie, que incluye seis canciones”.

La recepción que tuvo el material fue bastante positiva, de hecho, eso se notó en el último recital que tuvo lugar en La Barra de Quilmes: “A la gente le gustó mucho nuestro trabajo y eso se notó en el recital que dimos”.

Ahora, lejos de descansar, siguen activos y ya trabajan en nuevas canciones. “Nos propusimos trabajar durante lo queda de este diciembre y todo enero. Tenemos muchas ideas”.

Luego, Martín volvió hacer hincapié en Estar de Pie y recordó que se comenzó a crear a fines del año pasado. Además, remarcó que las letras de las canciones del mismo hablan “sobre cuestiones internas y sociales”. En relación a este punto, profundizó que “nos referimos más a la injusticia que sufre la gente en la actualidad. Ese situación nos rodea y pensamos que está bueno retratarlo”.

Una particularidad interesante es que los seis temas que cuenta tienen un hilo conductor: “Se puede escuchar el disco como si fuera un libro porque las canciones serían como capítulos. Eso está bueno”.

Y recordó que decidió llamar a la banda Refugio, “luego de que abandonara otro proyecto porque no me sentía bien, y cuando comencé con este grupo sentí que me volvía a reencontrar con la música. Me comencé a sentir muy cómodo haciendo lo que más me gusta”.