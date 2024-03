Salomone y un descargo polémico después de su gol ante El Porvenir

Salomone se convirtió en un ícono del ascenso después de vestir las camisetas de Acassuso, Temperley, Sportivo Barracas, Victoriano Arenas, Sacachispas y otros tantos, sumado a sus pasos por Bera y El Porve. Pese a esto, en retiradas ocasiones el delantero expresó su cariño por el elenco de Gerli, club que futbolísticamente lo vio nacer y que vivió momentos importantes como clasificaciones al reducido y un gol agónico contra All Boys en cancha de Ferro para evitar un descenso.

Un entredicho con un grupo de hinchas de la platea de Gerli no le dejó el mejor recuerdo de su tarde, por lo que en redes sociales escribió: "Sensaciones encontradas!! ¡Feliz por el gol y por otro lado el club de mi vida! ¡Quiero aclarar que soy un profesional y si algo siempre me reconoció la gente es ir para adelante! Es lo que me enseñaron en Gerli de chiquito! Todavía no entiende (no sé si fue armado) a esos 2 bol... que me insultaron, pero bueno cientos de personas me saludaron y me llenaron el alma. Feliz por volver a casa y con la tranquilidad de dejar siempre hasta la última gota. Te amo Porve nada va a cambiar este amor".

Por su parte, el Tano, uno de los referentes del plantel comenzó corriendo desde atrás, pero con su actuación frente a Sportivo Barracas en el 3 a 1 y su grito en Gerli aumentan sus posibilidades de jugar con mayor continuidad en el elenco conducido por Damián Troncoso.

Con vistas a lo que se viene, la próxima presentación será ante Ituzaingó, el viernes a partir de las 17, en el Norman Lee, con posibilidades de que el encuentro sea televisado oficialmente.