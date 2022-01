Se multiplican las estafas a jubilados de Quilmes

Los abuelos siempre están en la mira de aquellos desalmados que buscan quedarse con su dinero. En los últimos días, varios damnificados se comubicaron con El Quilmeño para contar en primera persona el drama que les tocó vivir.

Néstor Argento (foto) es uno de ellos. Es vecino de Bernal, de la zona de Cerrito y Calchaquí. Según contó a este medio, en septiembre del año pasado se convirtió en una de las tantas víctimas de clonación de tarjetas.

“Un día fui a cargar gas en el auto y cuando pagué me dijeron que no tenía fondos. Fui a hacer el reclamo y ahí me informaron sobre la situación”, detalló el hombre, que cobra la jubilación en la sucursal del Banco Piano de Bernal. A las 48 horas de que recibió la nueva tarjeta, se la volvieron a clonar y le sacaron la jubilación completa.

“Me robaron 35 mil pesos la primera vez y la segunda 26 mil. Hicieron transferencias desde Mercado Pago a nombre de una mujer, pero me dijeron que es un nombre ficticio. Yo no tengo Mercado Pago y nunca hice ninguna compra”, agregó Argento, quien, luego, remarcó: “Hay 28 casos de clonación de tarjetas en la misma sucursal donde yo cobro la jubilación. Hace tres meses se pasan la pelota entre el banco y la empresa que emite las tarjetas”.

Oscar Luna y su esposa también fueron víctimas de una estafa. Sin embargo, este matrimonio de jubilados, oriundo de Quilmes Oeste, cayó en las garras de una organización que engaña a sus víctimas y las conduce a sacar préstamos personales, para finalmente quedarse con el dinero.

Oscar y su mujer, ahora, afrontan una deuda de mas de 600 mil pesos que deben comenzar a saldar este mes e, incluso, los estafadores se llevaron hasta los ahorros que tenían.

“Un amigo de la familia nos presentó a dos supuestas funcionarias de Anses que nos ofrecían la posibilidad de acceder a distintos créditos con tasa preferencial para jubilados. Nos llevaron a cuatro casas de préstamos personales en el centro de Quilmes, tres de ellas en la Peatonal Rivadavia y una en la calle Moreno. Y después me llevaron a la sucursal de Banco Provincia donde cobro la jubilación. Después nos convencieron para comprar dólares y le dimos los 620 mil pesos, más 190 que teníamos ahorrados. Y cuando nos tenían que traer la plata, desaparecieron. Hasta se mudaron y no las podemos encontrar. Nos arruinaron”, relató Oscar, quien se acercó a los locales donde estuvo y le comentaron que los estafadores hicieron lo mismo con una veintena de jubilados.