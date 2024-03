Se multiplican las protestas por cortes de luz en Quilmes y Varela

La semana de tormenta fue feroz en todo sentido. Inundaciones dentro de viviendas, anegaciones en la vía pública, desbordes y demás azotaron a las personas y no dieron tregua. La caída del agua no solo produjo que los desagües no soportaran la presión, sino que además hizo que las cámaras subterráneas donde se ubican los transformadores de electricidad se conviertan en piletas de natación. Sin embargo, en muchos puntos de los mencionados municipios esto no fue arreglado y por ello el descontento que derivó en las correspondientes manifestaciones que tuvieron lugar en los últimos días.

Primero fue en Quilmes, sobre Hipólito Yrigoyen, a metros de la estación de trenes y los vecinos creyeron que iba a ser suficiente. Lamentablemente, seis días después siguen en las mismas condiciones y volvieron a cortar en el mismo lugar, en la intersección con Colón, a metros del supermercado Coto. Quemaron neumáticos y pusieron obstáculos para que los autos y colectivos no puedan pasar. En tanto, sostuvieron que presentarán un recurso de amparo.

"Seguiremos con nuestra protesta hasta que finalmente nos solucionen el problema. Esta tarde nos reuniremos para presentar un recurso de amparo ante la Justicia", indicó una mujer que estaba en el lugar.

Pero eso no fue todo y en la tarde del jueves, vecinos de Don Bosco hicieron lo propio en la zona del Triángulo. El caos fue total y los colectivos que venían desde CABA tuvieron que hacer su recorrido por adentro, provocando demoras en el servicio. Lamentablemente, los damnificados por la falta de luz perdieron mercadería y también tuvieron que lidiar con las incansables inundaciones por todo el barrio.

Por último, en Florencio Varela pasó algo similar tras la tormenta. De hecho, cortaron la Ruta 53 y dejaron varados en el asfalto a todos los vehículos que se disponían a pasar. Las personas no soportan más no tener electricidad y Edesur aún no se hizo cargo de ello, motivo por el cual piensan seguir manifestándose de cualquier modo posible.

"Las fuertes tormentas provocaron severas inundaciones en nuestras cámaras subterráneas. Las cuadrillas siguen trabajando en el desagote de las mismas, para avanzar en los arreglos", indicaron desde la empresa luego de varios días con el problema entre manos. Y agregaron: “Puede que en tu zona veas que el agua comenzó a bajar, pero sin embargo seguís afectado por un corte de suministro. Es factible que en los alrededores existan cámaras que distribuyen la energía a varias cuadras a la redonda y que aún se encuentren inundadas”.