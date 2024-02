Sergio Salomone aseguró que "soy un bendecido"

A sus 40 años, el delantero aún mantiene su vigencia en la Primera C. Y esta vez lo firmó la Ley del ex, contra un equipo que lo vio pasar por momentos buenos en lo personal, pero malos en lo grupal, como fue el haber sido goleador de un equipo que descendió a la D en 2019.

Esta vez desde el recambio del Naranja, saltó a la cancha a falta de 30 minutos y le cambió la cara al elenco de la región, que se quedó con una victoria que le permite soñar con un buen andar en la temporada.

"Me sentía muy bien. Sabía que trabajando iba a llegar este momento", remarcó el Tano, que en declaraciones con Bera un Sentimiento remarcó: "Estoy muy contento, hacía mucho tenía ganas de jugar y hacer goles con la camiseta de Bera".

Los abrazos del final con el entrenador Damián Troncoso y con sus compañeros, dejaron en evidencia el aprecio y el respeto que poseen los más jóvenes por uno de los referentes del club.

En su tercer paso por la institución, el atacante formado en El Porvenir y que también vistió los colores de Rosario Central, Temperley, Acassuso y Sacachispas, entre otros, contó su satisfacción: "Ya tengo muchos años de esto. Por eso me cuido, para que no me duelan los huesos y estar a la par de mis compañeros. Soy un bendecido por estar acá y estar activo. Con todo el profesionalismo que implica".

Con el 3 a 1 decisivo frente a Sportivo Barracas, el elenco de la región quedó con 6 puntos, a sólo uno de los líderes JJ Urquiza, El Porve, Muñiz y Leandro Alem, con un partido menos. Con vistas a lo que se viene, tendrá que recibir a Luján, de un andar irregular y que viene de igualar sin goles frente a Yupanqui en condición de local.