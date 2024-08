Sueño cumplido para Fiorella Corimberto

La dama de la región, formada en Mariano Acosta vivió un intenso y emocionante momento al ser parte del formato exhibición del handball playero en París 2024, por lo tanto no ocultó su felicidad: "Se vio una locura total, salías a la la calle y se respiraba aire deportivo, la gente vestida con los colores de su país. En la tribuna no les importa el equipo que esté, ahí sólo se alienta y se hace una fiesta. Dimos todo, mi equipo HYDRA quedará para toda la vida en mi corazón, ya que fuimos chicas de todas partes del mundo unidas en un mismo equipo. Esto me deslumbró".

También dio cuenta de su venidero debut en Zuazo de País Vasco, su nuevo elenco en la Liga Iberdrola España: "Estoy contenta con la gente y el club. Las chicas son lo más y el cuerpo técnico está a disposición constantemente. Firmé por 1 año".