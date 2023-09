Vecina de Hudson y sus hijos vivieron un infierno

La mencionada localidad de Berazategui se encuentra conmocionada por este último hecho de violencia e inseguridad que delincuentes perpetraron frente a una madre y sus chicos adolescentes en horas de la madrugada y sin levantar sospechas en los alrededores del barrio y, mucho menos, en las autoridades policiales. Si bien no hay que lamentar víctimas o lesionados a raíz del episodio, lo cierto es que el shock permanece y las imágenes se mantendrán en sus retinas por largo tiempo.

Ocurrió en una finca situada en el cruce de las calles 57 y 147, detrás del Cementerio Parque Iraola y en las cercanías del Country Abril. La víctima mayor, identificada como Romina, le explicó a los uniformados, que llegaron ni bien finalizado el robo, que ella dormía con sus dos hijos cuando un grupo comando de tres malvivienes la despertaron y sacaron de la cama, para atarla con precintos de pies y manos. No recordaba haber visto si iban armados, pero sí que estaban cubiertos para no revelar sus identidades.

Allí mismo revolvieron cada rincón de la vivienda, tiraron muebles y prometieron asesinarla si ella no les decía dónde guardaba los objetos de valor. Sin embargo, carecía de dichas cosas y solo pudo darles 23 mil pesos argentinos, 15 dólares estadounidenses, una consola de videojuegos y los tres celulares que había en la casa. Los chicos también estaban levantados y presenciaron con mucho temor el accionar de los delincuentes.

Oficiales de la Comisaría 4ta de Berazategui, seccional Hudson, se encargaron de rastrillar toda la zona, aunque no dieron con el paradero de los ladrones, que ya para su llegada se habían borrado del mapa.

Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar, aunque ninguno de los involucrados necesitaba curaciones, ya que no mostraban lastimaduras, aunque sí una grave conmoción, por lo que debieron recibir asistencia psicológica. El trauma fue grande y las secuelas pueden serlo aún más.

Un perito confirmó que los hampones no forzaron la entrada para ingresar al domicilio y encintaron el perímetro para seguir con las pericias y sacar conclusiones. Se trata de un barrio que no está en el ojo de la tormenta por casos de inseguridad y es por ello que Romina no tenía rejas en una de las ventanas, hecho que facilitó el acceso. Esto marca un lamentable precedente para todos sus vecinos también.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°4 de Berazategui caratuló la causa como "Robo en finca" y el Grupo Táctico Operativo lleva en conjunto la investigación para encontrar a los ladrones.