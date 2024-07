Vecinos y la policía evitaron el robo a una escuela de Solano

Se trata de un episodio que no es el primero y, de no solucionar la problemática de base, tampoco será el último. Quienes viven en el lugar sostienen que están hartos de lidiar con los delincuentes, que lo único que hacen es atacar lugares como establecimientos educativos, sociedades de fomento y demás. Para colmo, viven estando atentos a que no ocurran estos ilícitos y a la par conviven con la mala calidad de los servicios otorgados por las empresas.

En esta oportunidad, ocurrió en la calle 865 entre 898 y 899, cuando un corte de luz dejó a oscuras a Los Eucaliptus y, como ya era avanzada la tarde, en pleno invierno, empezó a anochecer. Esto es algo que sucede a diario, según explicaron y fueron los propios lugareños que salieron a las puertas de sus viviendas y esperaron durante varias horas. Sin embargo, al retornar el servicio eléctrico, se llevaron una gran sorpresa.

“Todas las noches a partir de las 19, se corta la luz hasta altas horas. Un vecino, cuando regresaba a su casa, vio a dos jóvenes que saltaban adentro de la escuela y en ese momento vino la luz. Avisó al módulo de la plaza y vecinos junto a la policía local evitamos una entradera a la Escuela Primaria 57”, indicó un hombre.

Los malhechores fueron trasladados a la Comisaría 4ta. del distrito y quedaron a disposición de la Justicia.

Cabe destacar que tan solo dos días atrás, sucedió exactamente lo mismo en una sociedad de fomento que queda a una cuadra del mencionado colegio. Allí, ladrones aprovecharon también un corte de electricidad y se metieron para llevarse una gran cantidad de elementos. Lamentablemente, contaron con mejor suerte que esta vez, ya que tomaron una garrafa, un televisor, un ventilador y otros objetos de valor.

Es por ello que piden en principio a Edesur que normalice el servicio, sobre todo teniendo en cuenta las bajas temperaturas que azotan en estos días y a las autoridades policiales que se hagan cargo de las calles.