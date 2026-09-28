Extienden la concesión de Aeropuertos Argentina a Eurnekian hasta el 2049

De acuerdo con fuentes vinculadas con la negociación, la empresa deberá desembolsar los US$ 600 millones adicionales antes del 31 de diciembre de 2031 para continuar mejorando las instalaciones aeroportuarias. Los fondos deberán ser acreditados en 2027 y, además, el 75% de las obras previstas tendrá que estar concluido antes de finalizar ese período.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza suspenderá sus operaciones este viernes por tareas de mantenimiento en pista.

Estos recursos no formarán parte del esquema financiado a través del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado. Actualmente, ese canon representa el 15% de los ingresos totales de la empresa, provenientes de actividades como tasas aeroportuarias, alquileres comerciales, estacionamientos y otros servicios vinculados a la operación aeroportuaria.

La nueva inversión comprometida será afrontada directamente por la compañía. Aunque el acuerdo no incluiría un listado detallado de proyectos, distintas fuentes del sector señalan que una de las iniciativas con mayores probabilidades de concretarse es la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una de las principales puertas de entrada al país.

Una negociación que comenzó en 2020

El proceso de renegociación de esta concesión se remonta a 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. En el contexto de la pandemia y la paralización del transporte aéreo, la empresa argumentó que la crisis había alterado sustancialmente la ecuación económica del contrato. Como resultado, se acordó entonces una extensión por diez años, hasta 2038, a cambio de una inversión de US$ 606 millones por parte de la entonces Aeropuertos Argentina 2000, denominación previa de la firma.

Ese compromiso de inversión habría quedado prácticamente completado este año mediante obras ejecutadas en Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos del interior, entre ellos Tucumán y Formosa.

La nueva etapa de negociaciones comenzó tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Según fuentes del sector, el entendimiento alcanzado fija para la concesionaria una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 14,3%, por debajo del nivel cercano al 17% que inicialmente pretendía la empresa.

Asimismo, el Ejecutivo rechazó la posibilidad de incorporar al acuerdo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las solicitudes planteadas por la compañía. El convenio también contempla el cierre de reclamos y controversias pendientes entre el Estado y la operadora aeroportuaria.

Debido a los vínculos profesionales que mantuvo anteriormente con Corporación América, grupo empresario al que pertenece Aeropuertos Argentina, el presidente Milei se ha apartado de las decisiones vinculadas con la concesionaria, sus accionistas y sociedades relacionadas. La medida busca preservar la transparencia institucional y evitar posibles cuestionamientos sobre la imparcialidad de las decisiones oficiales.

Aunque Aeropuertos Argentina concentra la mayor parte de las operaciones aeroportuarias del país, no es la única empresa del sector. London Supply, perteneciente a la familia Taratuty, mantiene las concesiones de los aeropuertos internacionales de Ushuaia, Trelew y El Calafate, constituyéndose como el otro actor relevante dentro del sistema aeroportuario argentino.