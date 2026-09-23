Quilmeño

Banda de la región se presentará en el San Pedro Country Music Festival

Peces del Desierto, que surgió en San Francisco Solano en 2018, tocará el viernes a las 15.45.

Peces del Desierto, la banda de rock oriunda de San Francisco Solano se presentará este viernes a las 15.45 en el San Pedro Country Music Festival, que se desarrollará entre el viernes y el domingo, con entrada libre y gratuita en el Paseo Público Municipal.

La agrupación nació en 2018 como un trío de hard-rock, luego con cambios en la formación, amplió su repertorio abordando el blues, el rock and roll clásico y el country.

Sus integrantes actuales son de San Francisco Solano, Quilmes y Berazategui. Se trata de Jonatan Cáceres (bajo y voz), Matías Fritz (batería y coros), Claudio Maldone (guitarra y coros), Roberto Medina (violin y coros) y Pablo Dante Montagna (armónica, voz y guitarra acústica).

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