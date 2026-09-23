Banda de la región se presentará en el San Pedro Country Music Festival

Peces del Desierto, que surgió en San Francisco Solano en 2018, tocará el viernes a las 15.45.

Peces del Desierto, la banda de rock oriunda de San Francisco Solano se presentará este viernes a las 15.45 en el San Pedro Country Music Festival, que se desarrollará entre el viernes y el domingo, con entrada libre y gratuita en el Paseo Público Municipal.