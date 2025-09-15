"Shrekking": la tendencia en citas que promete amor seguro, pero puede dejar cicatrices

La historia del ogro que conquista a la princesa Fiona, y que luego la acepta cuando ella también se convierte en ogro, se convirtió en metáfora de amor verdadero más allá de las apariencias. Para algunos internautas, el shrekking rescata justamente ese espíritu: salir con alguien por su esencia y no por su aspecto físico.

Opiniones en contra

Pero no todos lo interpretan con el mismo romanticismo. En TikTok, varios usuarios alertan que el término también se usa para describir un patrón menos saludable: elegir a alguien que se percibe “por debajo” de los propios estándares, creyendo que así será más fácil mantener el control y evitar un rechazo doloroso.

“Creés que nunca te van a dejar, pero ahí está el problema: sí te dejan”, advirtió un creador de contenido en un video viral. Según él, esta estrategia no construye conexión sino resentimiento.

El debate está servido: ¿es el shrekking una invitación a amar con autenticidad o una excusa para bajar las expectativas y jugar a lo seguro? Lo cierto es que, si la experiencia deja un sabor amargo, puede ser una señal para pausar el mundo de las citas y reflexionar qué buscamos realmente en una relación.