Cuando un humano ama a su perro quiere lo mejor para él y piensa que puede y debe darse a las mascotas todos los gustos en materia de comida. Sin embargo, en algunos casos ese deseo de consentir al querido compañero de cuatro patas, puede ser un grave error y provocar severos daños a su salud. Por ello, siempre debe evitarse darle a los perros los 10 alimentos siguientes:

1 - Carne cruda

Muchos suponen que este es un manjar para los queridos perros, pero, más allá de que les guste, debe evitarse que coman carne cruda (ya sea de vaca, cordero o pollo). Es que ese producto sin la debida cocción puede contener bacterias como la salmonella o la escherichia coli que ataca el tracto gastrointestinal de los seres humanos y de los animales provocando severas afecciones.

perro y carne cruda.jpg

2 - Leche y quesos

Si su perro no maulla, entonces, no le dé leche. Solo los humanos (y no todos) y los gatos, son los únicos mamíferos que toleran la leche y sus derivados después de dejar la lactancia materna. Es cierto que a la mayoría de los perros les encantan los quesos, pero son muy malos para su salud. Cuanto menos, les pueden ocasionar estreñimiento y vómitos. Por ello, es recomendable darles golosinas especiales para perros, con sabor a queso.

Perro mirando un plato de queso.jpg

3 - Huevos crudos

En el mejor de los casos, la ingesta de huevos crudos podría provocar que un perro tenga problemas de piel y en el pelo. Pero, como en el caso de la carne cruda, el huevo sin cocción puede estar contaminado con bacterias como la salmonella y la escherichia coli. Por eso, este alimento está terminantemente prohibido para las mascotas

perro frente a huevos.jpg

4 - Palta

Este alimento que está de moda en el mundo y que se ha calificado como "oro verde", es otra de las comidas que los perros no deben comer. Más allá de las muchas propiedades que tienen para los humanos, debe mantenerse a las mascotas alejadas de ellas. Tanto la cáscara como la semilla de este fruto contienen una serie de sustancias muy dañinas para el aparato digestivo de las mascotas.

Perro y paltas.png

5 - Cebolla

Obviamente, a nadie se le ocurriría darle a su perro una cebolla cruda. Pero es muy probable que los restos de comidas como relleno de empanadas de carne, u otras preparaciones terminen en el plato de la mascota. La cebolla en grandes cantidades pueden producir anemia en los perros. Además, junto con el ajo, la cebolla le genera irritación al aparato digestivo de los canes.

perros y cebollas.jpg

6 - Frutos secos

Muy sanos y recomendables para los humanos, los frutos secos no son un buen alimento para el "mejor amigo del hombre". Por un lado, las nueces, las avellanas y las almendras, son difíciles de masticar para los perros, lo que hace que las traguen enteras y ello altere su digestión. Por otra parte, el alto contenido en grasas de esos frutos puede hacer que los animales tengan vómitos y hasta enfermedades del sistema digestivo.

Perro mirando chocolate.jpg

7 - Chocolate

El chocolate es delicioso y tiene la propiedad de causar un gran placer a hombres y mujeres. Y a los perros les encanta, pero no es saludable para sus organismos porque este producto contiene una serie de sustancias alcaloides llamadas metilxantinas, que no son buenas para ellos porque además de excitarlos, afectan su aparato digestivo. Una vez más pueden recomendarse darles golosinas especiales para canes con sabor a chocolate.

perro dentro de taza de cafe.jpg

8 - Café

Obviamente, es poco probable que alguien convide a su perro con un café, pero debe evitarse que la mascota coma los granos o los restos de café molido que puedan quedar a su alcance. Como sucede con el chocolate, el café contiene grandes cantidades de alcaloides que pueden causar graves daños a la salud de los perros.

perro y coco foto 2.jpg

9 - Coco

Aunque es un producto poco difundido en la Argentina y solo presente en la dieta de pocas personas, es necesario advertir que se debe evitar darle coco ya sea seco, fresco, su agua o el aceite, a los perros porque tiene un alto contenido en grasas de difícil digestión para los animales

perro sushiman.jpg

10 - Sushi

¿A quién se le podría ocurrir darle sushi a un perro? Aunque parezca increíble es más común de lo que se cree y los veterinarios reciben muchos perros intoxicados por la ingesta de esta costosa comida japonesa. Claro que, por lo general, no afecta ni a los pastores alemanes, ni a los doberman (que prefieren el asado). Pero sí a las razas de compañía y pequeñas como bulldog francés, pomerania, chihuahua o galgo enano. Sucede que como siempre están encima de sus amos, cuando éstos comen sushi les ofrecen a sus mascotas a las que suele gustarles mucho porque es un producto salado, lo que lo hace apetecible para estos animales consentidos, pero muy dañinos para su aparato digestivo. El arroz fermentado con vinagre, más el pescado crudo y hasta el queso que algunas piezas de sushi pueden contener, son un veneno para las mascotas.

Siempre debe recordarse, que lo más recomendable es que el perro reciba un buen alimento balanceado acorde a su peso y edad, que puede completarse con algunas frutas, verduras y hasta carnes cocidas. Y que ante cualquier duda se debe consultar al veterinario que conoce a la mascota y que le recomendará la mejor alimentación.