Residente volvió a la carga contra J Balvin en Instagram

Aunque sin nombrarlo, Residente, no se guardó nada y se lanzó contra un exponente del reggaetón, aludiendo a J Balvin.

El cantante René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, no se guardó nada y se lanzó contra un exponente del reggaetón, que bien podría ser J Balvin aunque el ex Calle 13 no lo nombra.