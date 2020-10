Resultados de ayer en el Hipódromo de San Isidro

GO FOR STRIPES , 7, W.Pereyra

SEXTA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 ILLEGALLO, 7, G.J.Garcia (2) 122936 2* Betinho, 5, L.Balmaceda (8) 9271 30,50 2 1/2 cps 3 Bejacity, 7, A.Paez (1) 13726 20,60 1 1/2 cpo 4 Blue Slam, 7, G.Sediari (5) 52362 5,40 1/2 pzo 5 Informe Costly, 5, L.Vai (4) 12882 21,95 v.m. 6 Porteñito Sam, , F.Correa (7) 22803 12,40 1 cpo 7 Potri Toro, 7, M.A.Palacios (10) 89763 3,15 1 1/2 cpo 8 El Rey Azteca, 7, R.R.Barrueco (3) 10710 26,40 1 cpo 9 Monarca Runner, 7, R.Alzamendi (6) 8700 32,50 1 cpo 10 Kiko Class, 5, M.Aserito (12) 43168 6,55 3/4 cpo 11 Farhero, 7, J.Leonardo (11) 6990 40,45 1 1/2 cpo ú Guadañazo, , G.Villalba (9) 2288 123,60 4 cps - - - 395598 - - (*) Largó frío

Dividendos: ILLEGALLO $ 2,30, 1,45 y 1,25. Betinho $ 6,90 y 2,75. Bejacity $ 2,45. IMPERFECTA ú $ 791,00. TRIFECTA $ 9.440,50. DOBLE $ 226,00. TRIPLO $ 1.692,00. Corrieron todos. Tiempo: 1'4s29c. Cuidador: L.R.Cerutti. Stud: Las Canarias. El ganador de 5 años es hijo de Easing Along y Illegally Blonde SEPTIMA CARRERA- 1400 METROS Gan Pag. Dist. 1 VALID REASON, , J.Noriega (6) 81279 2 Marcala, , L.Vai (4) 22783 6,60 9 cps 3 Lathan, 2, R.Frias (2) 40640 3,70 7 cps 4 Zensationallie, , S.Piliero (7) 8924 16,85 1 1/2 cpo 5 Improved Wolf, , A.Giorgis (5) 11981 12,55 5 cps 6* Gia Peruana, , A.Cabrera (1) 31656 4,75 18 cps úX Greatest, 3, C.Perez G. (8) 13307 11,30 s.a. - - - 210570 - - (*) Cruzó al tranco (X) Cruzó al tranco Dividendos: VALID REASON $ 1,85, 1,30 y 1,10. Marcala $ 2,15 y 1,10. Lathan $ 1,10. EXACTA $ 70,50. TRIFECTA Extra $ 436,00. DOBLE $ 48,50. QUINTUPLO: a ganador $ 8.423,75, a placé $ 65,25.No Corrió: (3) La Nicanora. Tiempo: 1'23s99c. Cuidador: G.E.Scarpello. Stud: Guidito (cba). La ganadora de 3 años es hija de John F Kennedy y Valid Choice OCTAVA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 MENGOSTILSKMS (URU), 7, L.Balmaceda (2) 96906 2 Peaceful Emper, 7, G.J.Garcia (4) 54724 4,25 1/2 cpo 3 Perfect Fitz, , R.Alzamendi (12) 26580 8,75 1 1/2 cpo 4 Rockabilly, 7, R.R.Barrueco (10) 21736 10,70 3 1/2 cps 5 Dixie Candy, 5, J.Leonardo (8) 59635 3,90 pzo 6 Tenacious Roman, 5, J.M.Sanchez (13) 8189 28,40 1 1/2 cpo 7 Poderoso Pelu, 7, S.Toscani (7) 22580 10,30 2 cps 8 Last Largador, 7, G.Villalba (3) 18681 12,45 3 cps ú Lingote Puro, 5, F.Corrales (11) 15352 15,15 8 cps - - - 324382 Dividendos: MENGOSTILSKMS $ 2,40, 1,45 y 1,25. Peaceful Emper $ 1,85 y 1,35. Perfect Fitz $ 1,55. IMPERFECTA $ 159,00. TRIFECTA $ 847,00. DOBLE $ 60,50. TRIPLO ESPECIAL $ 440,00. CUATERNA $ 1.129,00.No corrieron: (1) Che General, (5) Four King, (6) Piegari y (9) Look Seattle. Tiempo: 1'4s65c. Cuidador: J.L.Correa Aranha. Stud: Hs. Phillipson. El ganador de 5 años es hijo de Fusaichi Pegasus y Especial Beleza NOVENA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 CENTELLA ORP, 7, L.Franco (5) 12609 2 Only Jane, 7, M.Aserito (6) 17673 12,20 6 cps 3 Koketa, 7, J.Leonardo (9) 21561 10,00 hco 4 Gin Lady, 7, F.Correa (3) 8030 26,85 1/2 cza 5 Got Mama, 7, A.Paez (11) 56002 3,85 3 1/2 cps 6 Soy De Aca, 7, J.M.Sanchez (10) 67377 3,20 3/4 cpo 7 Ana Ekberg, 7, L.Vai (1) 31247 6,90 1 1/2 cpo 8 Cecinia, , R.Alzamendi (8) 3624 59,50 3 cps ú* La Roosvelt, 7, G.J.Garcia (2) 82925 2,60 12 cps - - - 301047 - - (*) Se escapó de los partidores Dividendos: CENTELLA ORP $ 17,10, 13,40 y 11,40. Only Jane $ 6,20 y 2,90. Koketa $ 8,05. EXACTA $ 1.401,00. TRIFECTA $ 15.109,50. DOBLE $ 801,50.No corrieron: (4) Medallita Emper y (7) Selecta Va. Tiempo: 1'5s62c. Cuidador: H.F.Calcagno. Stud: La Sonza. La ganadora de 5 años es hija de Orpen y Amirahy DECIMA CARRERA- 1100 METROS Gan Pag. Dist. 1 J BE IGUANA, 7, J.M.Sanchez (4) 31658 2 Elegida Buena, 7, L.Balmaceda (11) 73057 2,60 2 1/2 cps 3 Valid Bay, 7, S.Toscani (10) 32750 5,80 1 cpo 4 Desbaratada, , G.Villalba (3) 6584 28,85 3/4 cpo 5 Global Impulse, 5, F.Correa (9) 18177 10,45 1/2 cpo 6 Danza Nix, 7, L.Vai (5) 20100 9,45 2 cps 7 Hidden Figure (brz), 7, G.J.Garcia (2) 25843 7,35 1 1/2 cpo ú Pipore Slack, 7, M.Aserito (6) 57560 3,30 7 cps - - - 265730 Dividendos: J BE IGUANA $ 6,00, 3,00 y 3,75. Elegida Buena $ 1,60 y 1,15. Valid Bay $ 1,35. EXACTA $ 262,00. TRIFECTA Extra $ 2.603,00. DOBLE $ 2.259,50. TRIPLO $ 39.697,50.No corrieron: (1) Angie Ride, (7) Touriga y (8) Constantino. Tiempo: 1'5s62c. Cuidador: J.C.Benedetti. Stud: Hs. Santa Ana. La ganadora de 5 años es hija de J Be K y Vieja Iguana UNDECIMA CARRERA- 1000 METROSClasico Propietarios (l) - L Gan Pag. Dist. 1 CULEBRON, , B.Enrique (5) 56822 2 Dear Lenovo, , R.Blanco (3) 6053 29,10 1 1/2 cpo 3 Singer Key, , F.L.Goncalves (7) 47607 3,70 cza 4 La Rubia Blue, , J.Noriega (2) 32620 5,40 pzo 5 Subyugante, , I.Monasterolo (10) 33235 5,30 1/2 cpo 6 Colobo, , E.Ortega P. (8) 26291 6,70 1/2 pzo 7 Agiosto, , F.Coria (1) 16386 10,75 1 1/2 cpo 8 Nashin Blue, , M.Valle (6) 25345 6,95 3 cps ú* Ladera Sur, , A.Castro (4) 1513 116,40 8 cps - - - 245872 - - (*) Ligó suelta Dividendos: CULEBRON 3,10, 2,40 y 2,55. Dear Lenovo $ 9,75 y 5,10. Singer Key $ 2,35. EXACTA $ 719,50. TRIFECTA Extra $ 3.127,00. DOBLE $ 428,00.No Corrió: (9) Jungle Lord. Tiempo: 55s67c. Cuidador: D.R.Cima. Stud: San Lorenzo. El ganador de 3 años es hijo de Roman Ruler y Chiambella DUODECIMA CARRERA- 1200 METROS Gan Pag. Dist. 1 QUEEN KATE, 5, O.Alderete (6) 44676 2 Cool Diva, , W.Moreyra (1) 11211 26,50 6 cps 3 Gota De Sol, 7, C.Velazquez (11) 138184 2,15 1/2 pzo 4 Vaadhoo, 3, S.Barrionuevo (7) 30787 9,65 cza 5 Validacion, , F.L.Goncalves (10) 20922 14,20 1 1/2 cpo 6 Hunter In Greeley, 1, R.Frias (2) 44676 6,65 3/4 cpo 7 Gran Llorona, , G.Bellocq (9) 18339 16,20 6 cps 8 Cortada Del Bajo, 3, M.Rey (8) 53053 5,60 1 cpo 9 Crazy Ruler, , L.Balmaceda (5) 10823 27,45 3 cps 10 Joy Mirasol, , G.J.Garcia (4) 34953 8,50 3 cps ú Dama Worry, , B.Enrique (3) 6522 45,55 3 1/2 cps - - - 414148 Dividendos: QUEEN KATE $ 6,65, 3,55 y 2,15. Cool Diva $ 9,35 y 4,40. Gota De Sol $ 2,05. EXACTA $ 1.561,50. TRIFECTA $ 7.023,00. DOBLE $ 748,50. CUATERNA SELECTIVA $ 601.775,00. CADENA JACKPOT $ 80.668,50. Corrieron todos. Tiempo: 1'10s10c. Cuidador: A.A.Saval. Stud: Lolo Y Susy. La ganadora de 4 años es hija de Orpen y Queen Halo DECIMOTERCERA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 CHANGEOVER DAYS, 7, C.Montoya (3) 18592 2 Champ Freud, 7, C.Velazquez (14) 58954 5,85 1 cpo 3 Sanferminak, 7, F.L.Goncalves (10) 93211 3,70 2 cps 4 Truekito, 7, L.Cabrera (13) 66323 5,20 3 1/2 cps 5 Chiovere, 5, M.La Palma (11) 51474 6,70 1 1/2 cpo 6 First Ingot, 7, L.Balmaceda (17) 1650 209,05 2 cps 7 Mate De Luna, 7, W.Pereyra (12) 19430 17,75 4 cps 8 Muchos Mimos, 5, A.Castro (6) 4219 81,75 1/2 cpo 9 Bom Filio, 7, M.Valle (8) 21691 15,90 1 1/2 cpo 10 Alfahid (chi), 7, G.Bonasola (1) 91968 3,75 cza 11 Cagide, 5, C.Benitez (5) 8330 41,40 4 cps 12 Crono Joy, 7, G.Bellocq (9) 5500 62,70 1 cpo 13 Moises, 7, J.Leonardo (15) 4888 70,55 3 cps 14 Ritmo De Jazz, 7, M.Aserito (7) 28153 12,25 4 cps 15 Just Luck, 7, E.Halier (2) 4683 73,65 3/4 cpo ú Donnacha, 7, S.Piliero (16) 2228 154,80 1/2 cpo - - - 481293 Dividendos: CHANGEOVER DAYS $ 18,55, 5,85 y 3,55. Champ Freud $ 6,30 y 4,45. Sanferminak $ 2,05. IMPERFECTA $ 2.765,00. CUATRIFECTA $ 28.998,75. DOBLE $ 1.640,00.No Corrió: (4) Loriot. Tiempo: 1'37s73c. Cuidador: R.M.Landola. Stud: Conta - Dos. El ganador de 4 años es hijo de Sixties Icon y Indiana Catcher DECIMOCUARTA CARRERA- 1600 METROS Gan Pag. Dist. 1 ICONICA, 7, I.Monasterolo (3) 68302 2 Camily Halo, 7, W.Pereyra (8) 89499 4,35 hco 3 Slew Ambition, 7, A.Cabrera (15) 108144 3,60 3 1/2 cps 4 Zar Berry, 7, R.Alzamendi (13) 33707 11,55 pzo 5 Ventaja Maxima, 5, C.Benitez (7) 52611 7,40 1/2 cpo 6 Pristine (brz), 7, G.J.Garcia (2) 19131 20,35 3/4 cpo 7 Virgen Turca, 5, F.Correa (10) 20599 18,90 5 cps 8 Estrella Up, 7, A.Giannetti (5) 82834 4,70 1/2 cpo 9 Karol Monica, 7, A.Duarte (11) 6771 57,50 cza 10* Shake It All, , M.Lammens (4) 1527 254,95 7 cps 11 Blanca Cautiva, 3, R.Frias (1) 4524 86,05 3 cps 12 La Delfy, 7, W.Moreyra (9) 42317 9,20 17 cps 13X Sincerella, 7, G.Bonasola (12) 10073 38,65 s.a. ú Narella, 7, K.Banegas (16) 3216 121,05 s.a. - - - 543254 - - (*) Largó frío (X) Cruzó al tranco ( ) Cruzó al tranco Dividendos: ICONICA $ 5,70, 2,40 y 1,50. Camily Halo $ 3,10 y 1,70. Slew Ambition $ 1,30. IMPERFECTA ú $ 215,00. CUATRIFECTA $ 11.290,00. DOBLE FINAL $ 13.450,00. TRIPLO $ 159.990,00. CUATERNA $ 857.120,00. 