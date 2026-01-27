Reunión clave para definir el futuro del transporte publico en el AMBA

La Unión Tranviarios Automotor y las cámaras empresarias se reúnen este martes a las 15 bajo la mediación del Gobierno, en un encuentro que podría evitar el primer paro del año.

Este martes 27 de enero de 2026 se llevará a cabo una audiencia virtual clave para destrabar la negociación salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las empresas de transporte del AMBA, mediada por el Ministerio de Capital Humano.

El conflicto amenaza la regularidad del servicio, ante la posibilidad de que se dicte el primer paro de colectivos del año. El núcleo de la disputa radica en la diferencia entre la propuesta empresarial, que ofrece un aumento del 1% alegando una crisis operativa y financiera, y la postura gremial, que califica la oferta como insuficiente frente al aumento del costo de vida y de los boletos. En caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno cuenta con la facultad de dictar conciliación obligatoria, suspendiendo cualquier medida de fuerza y retomando el diálogo.

La reunión, programada para las 15, contará con la participación del nuevo Secretario de Transporte, Fernando Herrmann, del Secretario General de la UTA, Roberto Fernández, y de representantes de las cámaras empresarias AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA. Este tercer encuentro se produce tras dos intentos fallidos el 13 y 20 de enero.

La situación del servicio se ve cada vez más complicada, con reducción de frecuencias, atrasos en el pago de haberes y aguinaldos y una sostenibilidad del sistema comprometida, con boletos en aumento y fondos insuficientes para mantener el servicio de manera óptima. La resolución de esta tarde determinará si el AMBA enfrenta una parálisis o si se abre una nueva ventana de negociación que garantice la movilidad de millones de ciudadanos.

Reunión previa con las cámaras empresarias

El lunes, el Secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y Fernando Herrmann mantuvieron un encuentro con las cámaras para presentar la nueva gestión y acordar reuniones periódicas. “Avanzaremos en una auditoría integral de los subsidios y en la simplificación del cuadro tarifario, con el objetivo de subsidiar directamente al pasajero”, indicaron desde la Secretaría. Los representantes de las cámaras expresaron su conformidad y apoyo a estas iniciativas.

Gobierno apunta a subsidiar tarifas directamente al pasajero y mejorar la eficiencia de los subsidios.

