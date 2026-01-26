Espectáculos |

El nuevo romance de Yuyito González ¿ De quién se trata ?

Luego de finalizar su relación con el Presidente, Yuyito González estaría comenzando un nuevo romance con un empresario uruguayo.

Después de su polémica separación del presidente Javier Milei, Amalia “Yuyito” González estaría atravesando un nuevo comienzo sentimental. Según contó Marcela Tauro en Infama, la conductora de Empezar el día habría vuelto a apostar al amor junto a un empresario uruguayo.

La romántica foto que subió Yuyito junto a Milei.
El vínculo entre la ex vedette y el mandatario se dio por terminado en abril de 2025 y, desde ese momento, Yuyito se mostró sin pareja y abierta a conocer a alguien nuevo.

La primicia fue revelada por Tauro, quien aseguró que González “se está poniendo de novia” y brindó algunos detalles sobre el hombre que habría conquistado a la conductora.

“Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, afirmó la periodista en el ciclo.

Además, deslizó que el vínculo podría haberse iniciado durante un viaje reciente: “Me dijeron que estuvo en Uruguay e imagino que ahí lo habrá conocido”. Y completó: “No sé el dato si la invitó a Uruguay el señor y lo conoció ahí, no lo sé”.

yuyito-gonzalez-1993670.jpg

Aunque por el momento no trascendieron datos sobre la identidad del empresario, desde su entorno aseguran que Yuyito atraviesa este presente amoroso “muy entusiasmada”.

