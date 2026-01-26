El nuevo romance de Yuyito González ¿ De quién se trata ?

La romántica foto que subió Yuyito junto a Milei. La romántica foto que subió Yuyito junto a Milei.

El vínculo entre la ex vedette y el mandatario se dio por terminado en abril de 2025 y, desde ese momento, Yuyito se mostró sin pareja y abierta a conocer a alguien nuevo.

La primicia fue revelada por Tauro, quien aseguró que González “se está poniendo de novia” y brindó algunos detalles sobre el hombre que habría conquistado a la conductora.

“Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, afirmó la periodista en el ciclo.

Además, deslizó que el vínculo podría haberse iniciado durante un viaje reciente: “Me dijeron que estuvo en Uruguay e imagino que ahí lo habrá conocido”. Y completó: “No sé el dato si la invitó a Uruguay el señor y lo conoció ahí, no lo sé”.

yuyito-gonzalez-1993670.jpg

Aunque por el momento no trascendieron datos sobre la identidad del empresario, desde su entorno aseguran que Yuyito atraviesa este presente amoroso “muy entusiasmada”.