Javier Milei habló en Mar del Plata: "Vamos a tener leyes de países razonables"

El líder de La Libertad Avanza lideró una caravana por la Avenida Güemes rodeado de sus seguidores y dio un breve discurso. "Estamos cumpliendo todas las promesas de campaña", aseguró Milei, que estuvo acompañado por su hermana Karina; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el actual diputado bonaerense, Sebastián Pareja.

"Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, continuó en su mensaje. Y en la previa de las sesiones extraordinarias en el Congreso, agregó: "Ya tenemos dictamen para la ley de glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”.

La actividad se enmarcó en el "Tour de la Gratitud", una recorrida federal pensada para reforzar el vínculo con la ciudadanía y consolidar la estructura territorial de LLA, con la mirada puesta en el proyecto reeleccionista de 2027.

En paralelo a la actividad de Milei, se realizó una manifestación de jubilados que reclamaron contra el ajuste que lleva adelante la administración libertaria desde el inicio de su gestión en diciembre de 2023.

Presente en el "Derecha Fest"

El martes, la agenda continuará en el Horizonte Club de Playa, un complejo ubicado sobre la avenida Martínez de Hoz al 6230, donde se realizará una nueva edición de la Derecha Fest. Será la segunda vez que Milei cierre este evento, que en esta oportunidad tendrá entrada gratuita y aspira a convocar a miles de personas en plena temporada de verano.

El Presidente compartirá escenario con exponentes de la denominada “batalla cultural” como Agustín Laje y Nicolás Márquez, además de la diputada Lilia Lemoine, su par Sergio “Tronco” Figliuolo y el senador bonaerense Guillermo Montenegro, exintendente de General Pueyrredon. Entre los asistentes estarán también el ministro del Interior, Diego Santilli, y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia, quienes acompañarán al mandatario en una caminata previa por la ciudad.

El festival, que ya va por su quinta edición, comenzó en 2024 bajo el nombre “Viva la Derecha Fest” y tuvo pasos por Buenos Aires, Montevideo y Córdoba. En su última versión, realizada en octubre pasado en el Auditorio Belgrano, participaron figuras del oficialismo como Patricia Bullrich y Lemoine. La organización corre por cuenta de la editorial Hojas del Sur -que publicó los últimos libros del Presidente- y la consultora Arcano Strategy Group.

En paralelo a la visita a la costa atlántica, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió este lunes por la mañana para aceitar los mecanismos de negociación en el Congreso con miras a aprobar la reforma laboral y otros proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias.

La estrategia territorial del oficialismo no se agotará en Mar del Plata. En Casa Rosada ya planifican un desembarco en el interior del país para mediados de febrero, con Mendoza como prioridad, donde Milei podría mostrarse junto a Martín Menem y Karina Milei para apuntalar acuerdos con el PRO y el gobernador Alfredo Cornejo. El itinerario tentativo incluye también Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y una parada más compleja en Jujuy, distrito conducido por Carlos Sadir, integrante del bloque Provincias Unidas.-