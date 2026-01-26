Un hombre asesinó a la expareja de su novia en Zárate durante una discusión

El homicida fue detenido tras permanecer varias horas prófugo y fue identificado como Alexis Damián Lumbrera.

Luego de varias horas de búsqueda, se confirmó la detención del atacante, quien se encuentra acusado por el delito de homicidio, a cargo de la UFI N°8.

El hecho sucedió antes de las 21hs, en la estación YPF ubicada en la intersección de avenida Lavalle y Teodoro Fels. La víctima fue identificada como Leonel Ezequiel Martínez, de 32 años, operario y vecino de Zárate. En un momento se inició la discusión entre Martínez y Lumbreral. La violencia escaló, el agresor sacó un arma, realizó varios disparos y uno de ellos impactó en el pecho de Leonel.

ypf-lavalle

La víctima, se encontraba con su hija menor, fue asistida por testigos, que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 20 minutos hasta la llegada de una ambulancia privada. Sin embargo, murió mientras era trasladada al Hospital Virgen del Carmen de Zárate. El agresor, por su parte, permanece prófugo y es intensamente buscado.

La mujer de 30 años a los efectivos de las fuerzas policiales, los hombres mantuvieron inicialmente una discusión. En ese contexto, su actual pareja extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos, tras lo cual se dio a la fuga a pie por la ruta 6.

El crimen causó gran conmoción en la estación de servicio, donde había un grupo de chicos que habían regresado de una actividad recreativa en el Parque de la Costa.

Intervienen en la investigación del hecho la Comisaría 1.ª, la sub DDI Zárate, la Departamental local y la UFI N.° 8, cuyo titular ordenó el secuestro de los vehículos involucrados en el homicidio.