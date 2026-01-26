Caso Bastian: los dos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia

Los peritos confirmaron que ambos adultos manejaban con alcohol, el padre del nene no, y la investigación judicial continúa por el accidente en Pinamar que dejó al niño Bastian Jerez en grave estado.
El choque que involucró un UTV y una camioneta Amarok en los médanos de Pinamar el lunes 12 de enero dejó gravemente herido a Bastian Jerez, de 8 años, quien continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.
El análisis toxicológico realizado el lunes 26 de enero en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores confirmó que la conductora del UTV registró 0,41 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el conductor de la camioneta tenía 0,25. Ambos superaban el límite permitido en la Provincia de Buenos Aires, que es cero. En cambio, el padre del niño, imputado en la causa, dio negativo en alcohol y drogas.
Los estudios forman parte de la investigación judicial para determinar responsabilidades. Además de las muestras toxicológicas, se realizan pericias mecánicas sobre ambos vehículos, cuyos resultados aún no se completaron.
Bastian fue trasladado inicialmente a un hospital local, donde recibió dos cirugías. Luego fue derivado en helicóptero sanitario al centro de mayor complejidad en Mar del Plata. El sábado 24 de enero fue sometido a su sexta intervención, que incluyó una fijación cervical y traqueotomía, permaneciendo estable bajo seguimiento médico permanente.
El fiscal a cargo de la causa continúa investigando el grado de responsabilidad de los adultos involucrados. El padre del nene está imputado por lesiones culposas, ya que se analiza si se respetaron las medidas de seguridad durante la circulación por la zona de médanos.
