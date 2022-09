Río Luján: choque de lanchas y joven desaparecido

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 en el río Lujan a la altura del canal de Vinculación, frente a la Costanera San Fernando. Cinthia, mamá del chico desaparecido, contó que su hijo no sabía nadar y que al momento del incidente no llevaba chaleco salvavidas.

X6DHXQ2AUJFV3AGB4ZHS4TKOKE.jpeg No hay indicios de vida de Martín a pesar de ser buscado por la Prefectura.

Martín, según las declaraciones de su madre, viajaba solo y que a su lado se trasladaba su hermano en una moto de agua, quien fue testigo de toda la situación. “Él vio todo y en la desesperación pidió ayuda a la Prefectura. No lo vio más, lo buscó, pero no lo encontró”, señaló la mujer.

Por lo que se pudo saber, la persona que lo chocó no se quedó en el lugar para asistirlo y por esta razón, la familia del joven denunció que quien chocó a Martín es amigo del jefe de Prefectura y que esa persona habría comprado las cámaras de seguridad de la Marina para que no se vea lo que sucedió ese día. “Eso nos hicieron llegar a nosotros, por eso salimos a hablar a los medios, para que no se tape esto”, manifestó.

“A Martín le encantaba ir a la isla y no venía corriendo picadas como hicieron creer, porque con la lancha que manejaba no se puede correr picadas, es chica”, remarcó Cinthia.

Los investigadores informaron que quien manejaba la lancha “Juanic”, la cual embistió al joven, iba con cuatro menores a bordo e intentaba ingresar al Club Náutico Amarras del Norte. El acusado se fugó de la escena pero fue identificado y se encuentra imputado. “Le quieren echar la culpa a mis hijos, les pido por favor que no dejen de buscar a mi hijo”, suplicó la mujer.

La búsqueda se realiza en estos momentos sobre el río Luján e intervienen varias embarcaciones de Prefecturas y buzos. Por el momento, y debido a estas tareas, no se permite navegar por la zona y permanece cerrado el acceso a un sector de la costanera de San Fernando.